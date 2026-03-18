La moda siempre se ha nutrido del espectáculo, pero a veces, el drama trasciende las pasarelas. Detrás del glamour de la alta costura y el respaldo de las celebridades, se esconde una historia de crímenes impactantes, controversias y errores culturales que han sacudido a la industria hasta sus cimientos.

Desde asesinatos de alto perfil vinculados a dinastías de lujo hasta escándalos públicos que obligaron a las marcas a replantearse sus valores, estos momentos revelan cómo la moda se entrelaza con el poder, la fama y la responsabilidad. A continuación, un análisis detallado de diez de los crímenes y escándalos más inolvidables que dejaron una huella imborrable en el panorama mundial de la moda.

1. El asesinato de Maurizio Gucci (1995)

Pocos crímenes han captado tanto la atención pública como el asesinato de Maurizio Gucci, heredero del icónico imperio Gucci. El 27 de marzo de 1995, fue asesinado a tiros frente a su oficina en Milán en lo que inicialmente pareció ser un misterioso atentado.

El caso dio un giro dramático cuando su exesposa, Patrizia Reggiani, fue arrestada y posteriormente condenada por orquestar el asesinato. La fiscalía citó los celos, los motivos económicos y el resentimiento tras su divorcio como factores clave.

El escándalo no solo puso al descubierto una tragedia personal, sino también las intensas luchas de poder dentro de las dinastías de la moda.

2. El asesinato de Gianni Versace (1997)

Dos años después, la industria volvió a conmocionarse cuando Gianni Versace fue asesinado a las afueras de su mansión en Miami. El diseñador fue asesinado a quemarropa por el asesino en serie Andrew Cunanan el 15 de julio de 1997.

Cunanan ya había asesinado a otras cuatro víctimas antes de atacar a Versace, lo que convierte este caso en uno de los asesinatos más sonados de la historia moderna. Su móvil sigue sin estar claro, lo que aumenta el misterio que lo rodea.

La muerte de Versace marcó un punto de inflexión que puso de manifiesto la vulnerabilidad incluso de las figuras más poderosas del mundo de la moda.

3. Agresiones de empleados a Naomi Campbell (1998–2006)

La supermodelo Naomi Campbell, uno de los rostros más reconocibles del mundo de la moda, se enfrentó a múltiples problemas legales a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 relacionados con agresiones a empleados.

Fue acusada en varios incidentes de lanzar objetos, incluyendo un teléfono móvil, a sus asistentes. Finalmente, se declaró culpable de algunos cargos y cumplió con el servicio comunitario ordenado por el tribunal. Estos casos atrajeron una gran atención mediática y generaron debates sobre la responsabilidad en el mundo de las celebridades.

Estos incidentes no acabaron con su carrera, pero sí cambiaron la percepción pública sobre el comportamiento de las modelos y la tolerancia de la industria.

4. Caso de agresión sexual de Anand Jon Alexander (2007)

El diseñador Anand Jon Alexander fue considerado en su momento una figura emergente en la industria. Se labró un nombre en los círculos de la moda cercanos a Hollywood gracias a sus desfiles, clientes famosos y apariciones en televisión. Presentó colecciones en la Semana de la Moda de Nueva York, vistió a figuras como Paris Hilton y Mary J. Blige, y participó en el programa America's Next Top Model.

Su carrera se vio truncada en 2007, cuando fue arrestado y posteriormente condenado por múltiples cargos de agresión sexual contra aspirantes a modelos. La fiscalía declaró que varias víctimas fueron engañadas con promesas de oportunidades en el mundo del modelaje y acceso a la industria.

Finalmente, Alexander fue condenado a décadas de prisión, con una pena mínima de más de 50 años.

El caso puso de manifiesto cómo el acceso, el estatus y la ambición pueden entrelazarse peligrosamente dentro de las estructuras de control de la industria de la moda. Asimismo, impulsó un análisis más profundo de cómo se recluta y protege el talento emergente.

5. Escándalo de sobornos de Marc Jacobs (2008)

En 2008, Marc Jacobs se vio envuelto en una controversia legal relacionada con acusaciones de que su empresa realizó pagos indebidos para obtener el uso exclusivo del Arsenal del 69.º Regimiento de Nueva York. Este es uno de los lugares más codiciados para los desfiles de la Semana de la Moda.

Los investigadores descubrieron que el superintendente del recinto aceptó dinero en efectivo y regalos durante varios años a cambio de acceso preferencial, lo que permitió a la marca celebrar sus desfiles en ese prestigioso lugar. Jacobs no fue acusado penalmente, pero la empresa posteriormente acordó un acuerdo extrajudicial de un millón de dólares (aproximadamente 540.000 libras esterlinas en aquel momento) para resolver el caso.

El incidente puso de manifiesto la compleja realidad, a menudo imprevista, de la logística de la semana de la moda. Aun sin llegar a una condena, subrayó la rapidez con la que pueden surgir riesgos para la reputación cuando se cuestionan las prácticas empresariales.

6. El arrebato antisemita de John Galliano (2011)

Uno de los escándalos públicos más impactantes del mundo de la moda se produjo en 2011, cuando el diseñador británico John Galliano fue grabado haciendo comentarios antisemitas en un café de París.

Casi de inmediato, fue despedido de Dior, casa de moda que había dirigido durante más de una década. El incidente provocó indignación mundial y obligó a la industria a afrontar los problemas de discriminación y responsabilidad.

Posteriormente, Galliano se disculpó y finalmente regresó al mundo de la moda, pero el escándalo sigue siendo un momento clave en los debates sobre la conducta personal y sus consecuencias profesionales.

7. Robo a Kim Kardashian en París (2016)

En octubre de 2016, la estrella de telerrealidad e influencer de moda Kim Kardashian fue asaltada a punta de pistola en un hotel de París durante la Semana de la Moda. Los ladrones la inmovilizaron, la ataron y robaron joyas por un valor estimado de 9 millones de euros, incluido su anillo de compromiso de diamantes de Lorraine Schwartz.

Posteriormente, los investigadores sugirieron que los ladrones habían rastreado cuidadosamente los movimientos de Kardashian a través de sus publicaciones en redes sociales. El incidente, que tuvo gran repercusión mediática, acaparó titulares en todo el mundo y generó conciencia sobre las vulnerabilidades que conlleva la exposición pública de las celebridades.

Como consecuencia de lo sucedido, los desfiles de moda ahora cuentan con normas de privacidad más estrictas para los asistentes de alto perfil, y se ha generado un debate más amplio sobre la exposición digital, la cultura de los influencers y la seguridad personal en eventos importantes. La propia Kardashian se tomó un breve descanso de las redes sociales tras el incidente.

8. Acusaciones de agresión sexual contra Mario Testino y Bruce Weber (2018)

Dos de los fotógrafos más influyentes del mundo de la moda, Mario Testino y Bruce Weber, fueron acusados de conducta sexual inapropiada por varios modelos masculinos en 2018.

Testino es conocido por décadas de trabajo con Vogue, Vanity Fair y celebridades como la princesa Diana. Por su parte, Weber es famoso por las campañas de Calvin Klein y sus trabajos editoriales de alto perfil. Ambos fueron acusados de usar su influencia profesional para explotar a jóvenes talentos. Estas acusaciones llevaron a importantes marcas y publicaciones a suspender sus colaboraciones.

El escándalo marcó un punto de inflexión en el movimiento #MeToo dentro de la moda, al exponer el inmenso desequilibrio de poder entre las figuras consagradas de la industria y las modelos emergentes. También impulsó debates más profundos sobre la responsabilidad, el consentimiento y los abusos, a menudo ocultos, dentro del mundo glamuroso de la alta costura.

9. El incidente de la sudadera con capucha y lazo de Burberry (2019)

Durante la Semana de la Moda de Londres 2019, Burberry fue objeto de fuertes críticas por una sudadera con capucha de su colección que presentaba un cordón con forma de soga. La prenda, que se mostró en la pasarela, provocó una indignación inmediata en internet y en los medios de comunicación. Los críticos argumentaron que el diseño evocaba imágenes relacionadas con el suicidio, así como con connotaciones históricas de linchamiento.

La polémica obligó a Burberry a disculparse rápidamente, retirar la sudadera de su colección y comprometerse a revisar sus procesos de diseño internos.

El incidente puso de manifiesto la creciente influencia de las redes sociales a la hora de amplificar la respuesta pública y exigir responsabilidades a las marcas por la insensibilidad percibida.

10. Polémica en torno a la campaña publicitaria infantil de Balenciaga (2022)

En 2022, Balenciaga recibió fuertes críticas por una campaña publicitaria en la que aparecían niños sosteniendo ositos de peluche con accesorios de estilo bondage. La campaña, destinada a promocionar la colección Otoño/Invierno de la marca, fue criticada de inmediato por sus imágenes consideradas sexualizadas e involucrando a menores.

La marca retiró la campaña y emitió una disculpa pública, pero el daño fue considerable. Además, anunció una revisión interna de sus procesos creativos para prevenir controversias similares en el futuro. Posteriormente, la empresa emprendió acciones legales, ya que enfrentó múltiples demandas de padres y grupos de defensa de los derechos de los consumidores.

Los oscuros secretos de la moda

Si algo dejan claro estos momentos, es que la moda no existe en una burbuja. Refleja —y a veces amplifica— las complejidades de la sociedad, desde las luchas de poder y la delincuencia hasta la sensibilidad cultural y la responsabilidad.

Lo que ha cambiado con el tiempo no es si hay o no un escándalo, sino su magnitud. Las redes sociales han transformado incidentes aislados en conversaciones globales de la noche a la mañana, obligando a marcas e individuos a responder con mayor rapidez y transparencia que nunca.

Para una industria que depende en gran medida de la imagen, la reputación lo es todo. Y como demuestran estos casos, puede llevar años construirla, pero solo segundos destruirla.