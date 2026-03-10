Kim Kardashian enfrentó reacciones negativas a fines del año pasado después de compartir una imagen de un bolso de lujo en las redes sociales que muchos espectadores encontraron perturbadora debido a su presunto origen animal exótico.

Según informa The Cool Down, Kardashian generó controversia al publicar una foto de un raro bolso Birkin supuestamente elaborado con piel de elefante.

Las comunidades de moda en línea difundieron ampliamente una captura de pantalla de su publicación a través de Reddit, donde los usuarios expresaron su preocupación por los materiales utilizados en los productos de moda provenientes de animales en peligro de extinción.

Un usuario de redes sociales reaccionó a la imagen compartida expresando su enérgica desaprobación. "¿Cree que esto va a impresionar a la gente? Es absolutamente repugnante", escribió, reflejando el tono de la respuesta general en línea.

Kardashian abordó el asunto posteriormente aclarando que el bolso en cuestión no era auténtico, a pesar de las críticas a la publicación original. Dijo que era una falsificación usada como accesorio en el set de la próxima serie "All's Fair", desmintiendo así los rumores de que estaba mostrando un accesorio auténtico de piel de elefante.

A pesar de la aclaración de Kardashian, la imagen inicial inquietó a muchos espectadores, sobre todo considerando su influencia en el mundo de la moda. Un usuario en línea resaltó el impacto emocional de la publicación. "¡Qué vil, Dios mío!", escribió , reaccionando a la nota de otro usuario sobre el supuesto origen de los bolsos de piel de elefante.

Otro observador mencionó la supuesta producción histórica de tales bolsos en la historia de la moda y lamentó las implicaciones de su uso actual. "Nooo, nooooo, ¿por qué leí eso? Quienquiera que fuera ese cliente VIP debería ser aplastado por una manada. Los elefantes tienen una memoria excelente...", comentó .

Otro espectador resumió la desaprobación colectiva sucintamente: "¡Ese bolso es inquietante en muchos sentidos!", escribió el usuario, y esta declaración refleja el sentimiento general sobre la relación entre la alta costura y la difícil situación de los animales.

La controversia también encendió una discusión sobre las ramificaciones legales y éticas de incorporar materiales de animales exóticos en la ropa.

La piel de cocodrilo, una de las favoritas de las Kardashian, sigue siendo legal en Estados Unidos, siempre que se cuente con la documentación pertinente. Sin embargo, la piel de elefante está prohibida tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, una prohibición derivada de la preocupación por la conservación.

Durante años, organizaciones como Personas por el Trato Ético de los Animales y el Fondo Mundial para la Naturaleza han estado creando conciencia sobre las amenazas constantes que enfrentan los elefantes debido a la caza furtiva, impulsada por la demanda de sus colmillos y pieles.

A pesar de las afirmaciones de Kardashian de que no hubo lesiones de elefante, la foto generó críticas. Dada su influencia, esta imagen ha generado mucha preocupación.

La situación actual nos recuerda los debates sobre la sostenibilidad, las elecciones de moda de figuras prominentes y la responsabilidad que conlleva. El tema cobra especial relevancia en el mundo actual debido a la concienciación sobre las especies en peligro de extinción.