LAS VEGAS — El ex campeón de la NBA, Lamar Odom, se declaró inocente de cargos menores que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, exceso de velocidad (más de 66 km/h por encima del límite) y no mantenerse en su carril, derivados de su arresto el 17 de enero de 2026 en la Interestatal 15 cerca del Aeropuerto Internacional Harry Reid.

El abogado de Odom, Kevin Coburn, presentó la declaración de culpabilidad en su nombre durante una audiencia preliminar en el Centro Regional de Justicia ante el Juez de Paz Provisional Bruce Nelson. Odom, de 46 años, no compareció ante el tribunal, y Coburn eximió a Odom de la lectura formal de la denuncia penal. El juez programó un juicio sin jurado para el 7 de julio de 2026.

Los cargos se derivan de una parada de tráfico a la que fue sometido Odom en la madrugada en la I-15, donde agentes de la Patrulla de Carreteras de Nevada lo detectaron conduciendo a más de 105 mph, según informes de arresto y documentos judiciales. Los agentes reportaron un fuerte olor a marihuana que emanaba del vehículo, y Odom supuestamente no superó las pruebas de sobriedad en el lugar. Fue detenido alrededor de las 3 a. m. e ingresado en el Centro de Detención del Condado de Clark antes de pagar la fianza y ser puesto en libertad bajo palabra.

Este incidente supone el segundo arresto de Odom por conducir bajo los efectos del alcohol en Las Vegas. Anteriormente, en 2013, se le imputaron cargos por otro incidente, aunque ese caso tuvo un desenlace diferente. Las autoridades constataron que no se produjeron heridos durante la detención en enero, y Odom autorizó la extracción de sangre en la cárcel para realizarle pruebas químicas, si bien los resultados no se han hecho públicos.

Odom, dos veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers (2009, 2010) y ex Sexto Hombre del Año (2011), ha luchado públicamente contra la drogadicción durante años. Su sobredosis casi mortal en un burdel de Nevada en 2015 atrajo mucha atención y dio lugar a un proceso de recuperación muy mediático, que incluyó estancias en rehabilitación y trabajo de defensa de los derechos de las personas con adicciones. Tras su arresto en enero, TMZ informó que Odom ingresó voluntariamente en un programa de rehabilitación semanas después y lo completó, buscando tratamiento en medio de un renovado escrutinio público.

El exdelantero, que también jugó para Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, New York Knicks y Miami Heat, se retiró de la NBA en 2014 tras una carrera de 14 años con un promedio de 13,3 puntos y 8,4 rebotes por partido. Más recientemente, Odom se ha centrado en proyectos empresariales, incluyendo la promoción de su línea de licores Lumora Aquila en eventos en Las Vegas, el último de ellos el 24 de enero de 2026.

La reacción pública ante la declaración de culpabilidad y el próximo juicio ha sido dispar. Sus partidarios en redes sociales expresaron su esperanza de que continúe recuperándose, mientras que los críticos señalaron patrones de comportamiento. Odom no se ha pronunciado públicamente sobre los cargos desde su arresto, y su equipo legal se ha negado a hacer declaraciones adicionales más allá del proceso judicial.

El caso pone de relieve los desafíos que enfrentan los exatletas al reinsertarse en la vida después de su carrera deportiva, especialmente en lo que respecta a los problemas legales relacionados con el consumo de sustancias. La ley de Nevada considera las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI) como delitos menores, punibles con multas, suspensión de la licencia y posible pena de cárcel. Sin embargo, los antecedentes o factores agravantes, como el exceso de velocidad, pueden aumentar las sanciones. Conducir a 66 km/h o más por encima del límite de velocidad conlleva multas adicionales y puntos en el historial de conducción.

A medida que se acerca el juicio en julio, es probable que la fiscalía presente pruebas de la detención de tráfico, incluyendo grabaciones de la cámara del vehículo, resultados de las pruebas de sobriedad y análisis de sangre. La defensa de Odom podría impugnar la causa probable de la detención, la realización de las pruebas de campo o la fiabilidad de las pruebas químicas. Los juicios sin jurado suelen ser más rápidos que los juicios con jurado, pudiendo resolverse el asunto a finales del verano.

La vida personal de Odom siempre ha estado ligada a los titulares de la prensa sensacionalista, incluyendo su matrimonio con Khloé Kardashian entre 2009 y 2016 y sus posteriores problemas sentimentales. Es autor de unas memorias, "Darkness to Light", donde detalla su lucha contra la adicción y su proceso de recuperación, y ha hablado abiertamente sobre salud mental y sobriedad en varias entrevistas.

La declaración de no culpabilidad mantiene el caso abierto, y ambas partes se preparan para debatir las circunstancias de la detención por exceso de velocidad. Observadores judiciales señalan que las resoluciones por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Clark suelen implicar negociaciones para llegar a un acuerdo, lo que podría resultar en una reducción de los cargos o en programas de desvío si se cumplen ciertas condiciones.

Por ahora, Odom permanece en libertad a la espera del juicio, y el proceso legal pone de relieve su continua trayectoria en medio de una carrera marcada por los éxitos deportivos y los fracasos personales.