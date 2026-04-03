Las uñas largas y las pantallas táctiles nunca se han llevado bien. Si alguna vez has intentado escribir un mensaje con uñas acrílicas, ya sabes lo frustrante que es. La pantalla simplemente no responde.

Ahora, un estudiante de química podría haber dado con la solución, y se trata de un esmalte de uñas.

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¿Por qué las uñas largas no funcionan bien en las pantallas táctiles?

La mayoría de los smartphones utilizan tecnología de pantalla táctil capacitiva, que se basa en la conductividad de la piel para registrar la entrada de datos. Las uñas no conducen la electricidad, por lo que tocarlas no produce ningún efecto.

No se trata solo de un problema de uñas largas. Existe una condición que algunos llaman " dedo zombi ", en la que la piel muy callosa, común entre carpinteros o bajistas eléctricos, simplemente no se ve en la pantalla.

Cómo funciona el lápiz aplicador de esmalte de uñas

Manasi Desai, estudiante del Centenary College de Luisiana interesada en la química cosmética, puso en marcha un ambicioso proyecto junto a su supervisor de investigación, Joshua Lawrence. Su objetivo era crear un esmalte transparente y no tóxico que permitiera que la uña interactuara con una pantalla táctil como lo hace la yema de un dedo.

Desai probó 13 esmaltes de uñas transparentes disponibles comercialmente y más de 50 aditivos diferentes en diversas combinaciones. La fórmula ganadora se basó en dos ingredientes: taurina, presente en suplementos dietéticos y bebidas energéticas, y etanolamina, un compuesto orgánico.

Al combinarse, ambas fórmulas permitieron que un teléfono inteligente detectara el contacto con una uña.

El mecanismo no se basa en la conductividad pura. El pulimento utiliza química ácido-base para activar la pantalla táctil. Al entrar en contacto con el campo eléctrico de la pantalla, los protones saltan entre las moléculas, modificando ligeramente la capacitancia del pulimento lo suficiente como para que el dispositivo registre el toque.

Su fórmula transparente se puede usar sobre cualquier manicura existente o sobre las uñas sin cubrir, sin que se note.

Todavía no está listo para los estantes de las tiendas.

La respuesta sincera a la pregunta de si necesitas este producto ahora mismo es: todavía no. Las versiones actuales pierden efectividad en cuestión de horas o días, y los investigadores quieren que dure días o semanas antes de considerarlo listo para el consumidor.

Pero el concepto funciona, y eso ya es prometedor. Para cualquiera que alguna vez haya maldecido con su teléfono mientras se hacía la manicura, esta es una investigación que vale la pena seguir de cerca.