A menos de tres semanas de San Valentín, los compradores ya están ocupados buscando los regalos perfectos para sus seres queridos, mientras que los amantes de la belleza están ocupados acicalándose.

Como muchas parejas probablemente se comprometerán o se casarán en esta temporada de corazones, tener uñas hermosas que combinen con un anillo de diamantes también es imprescindible.

Aquí están las mejores manicuras para probar este día de San Valentín:

Corazones de cromo rojo

En Instagram, Pearlie Pressed ha estado ofreciendo diseños de uñas y tutoriales con regularidad, y algunos de sus diseños más atractivos fueron dedicados al próximo evento.

Un consejo que aprendí de ellos: ¡los amantes de la belleza pueden usar un cromo plateado y un esmalte de gel rojo encima como sustituto del cromo rojo!

Uñas rosas y rojas

Para las chicas que aman las uñas con punta francesa largas y elegantes, ¡esta es para ti!

El diseño combina una manicura rosa con corazones rojos y detalles blancos en las puntas. El look se creó con acrílico Seduction Cover, pincel acrílico número 14 y esmalte en gel en los tonos 011, 017 y 001 de Elegance Nail Supply .

Uñas rosadas de San Valentín

Otro diseño inspirado en la manicurista Alison (@nailsbyalsn) fue esta adorable y elegante uña. Primero, se aplica sombras de ojos rosas antes de usar el gel H66 Briar Rose para crear las puntas francesas y cubrirlas con un gel transparente.

Para obtener el mismo tono rosa brillante con un brillo holográfico, visita Daily Charme y cómpralo por $18.

Uñas inspiradas en cartas de amor

Inspirada en una carta de amor, esta manicura es tan sencilla que las amantes de las uñas pueden crearla en casa. Con gel blanco, dibuja las puntas francesas a tu imagen y añade un corazón rojo hacia abajo en el extremo para que parezca una carta sellada.

Uñas neutrales y dulces

Si no eres fan de las uñas rosas y rojas, todavía hay una manera de tener uñas dulces y elegantes en un tono neutro.

Usando el esmalte de uñas Bare My Soul de Opi , dibuja puntas francesas clásicas y dale un toque diferente haciéndolas en forma de corazón.