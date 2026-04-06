Gigi Hadid ha roto su silencio tras descubrir su nombre en los archivos de Jeffrey Epstein recientemente publicados, calificando la referencia de "horrible de leer" y diciendo que le había provocado "náuseas".

La reacción de Hadid salió a la luz en un comentario en redes sociales que luego eliminó : "Nunca he tenido ninguna relación con ese ser humano repugnante". En una filtración de documentos tan extensa como esta, donde fragmentos de correos electrónicos corren el riesgo de ser sacados de contexto, Hadid está marcando un límite claro en torno a su propia historia.

Gigi Hadid respondeu um comentário em uma das suas últimas postagens no Instagram sobre seu nome citado nos arquivos Epstein. pic.twitter.com/WERUeLaZRc — Gigi Hadid Brasil (@GigiHadidBR) April 4, 2026

Los archivos en cuestión, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero, suman más de tres millones de documentos. Estos han puesto bajo la lupa a un amplio abanico de figuras públicas, mencionadas por su nombre o de pasada.

El correo electrónico que lo desencadenó

El punto central de este episodio es un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2015 entre Epstein y una persona anónima. En el mensaje se menciona a Gigi y Bella Hadid, cuestionando cómo las hermanas "se convirtieron en modelos y ganan tanto dinero". La respuesta de Epstein es directa: sugiere que su padre, Mohamed Hadid, "pagó a la agencia".

En el material no hay pruebas de que Hadid tuviera contacto directo con Epstein. Sin embargo, esa ausencia no evita las repercusiones en su reputación.

Hadid abordó directamente ese desequilibrio. Dijo creer que Epstein utilizaba referencias a personas como ella "para intentar atribuirse el mérito de las carreras de otras personas y así manipular a sus víctimas".

Trazando una línea personal

Hadid explicó que parte de su reticencia a responder se debía a que no quería desviar la atención de los testimonios de las víctimas .

"No hice comentarios porque no quiero restarle importancia a las historias de las verdaderas víctimas suyas", escribió, antes de decidir que el silencio corría el riesgo de permitir que persistieran las suposiciones.

Reconoció haber crecido en un entorno privilegiado, al tiempo que recalcó que sus padres la protegieron y le inculcaron una ética de trabajo a la que atribuye su exitosa carrera. Hadid también especificó la fecha de la referencia, señalando que tendría alrededor de 20 o 21 años cuando se escribió el correo electrónico.

Ese detalle puso de relieve la distancia que ella intenta establecer, no solo con respecto al propio Epstein, sino también con respecto a cualquier insinuación de participación en su red.

No moderó su lenguaje al dirigirse a él. "Que descanse en paz [emojis de fuego]", concluyó.

El peso de la sombra de Epstein

La historia de Epstein sigue siendo fundamental para comprender por qué estas referencias tienen tanta fuerza. Arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual, se suicidó en la cárcel un mes después mientras esperaba el juicio.

Su condena anterior en 2008 por solicitar prostitución, incluso a una menor, y la indulgencia de su sentencia han sido citadas durante mucho tiempo como ejemplos de fallos sistémicos.

La publicación de millones de documentos ha reavivado el escrutinio no solo sobre Epstein, sino también sobre todo el entorno que lo rodeaba. Los nombres que aparecen en los correos electrónicos, ya sean confirmados o casuales, están siendo revisados públicamente.

A medida que se analiza más información, pueden surgir otros nombres, cada uno con sus propias negaciones, aclaraciones o silencio. La intervención de Hadid ofrece una muestra de la rapidez con la que las reputaciones pueden verse involucradas en una historia ajena y de lo difícil que resulta desvincularse de ella.