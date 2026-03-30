Una víctima de Jeffrey Epstein ha denunciado que el desacreditado financiero bromeó en una ocasión sobre "adoptar" al príncipe Andrés, describiendo al miembro de la realeza como alguien que "encajaba a la perfección" en el círculo íntimo de Epstein.

La modelo rusa, identificada como Mia, dijo que pasó más de cinco años en la órbita de Epstein y recordó la visita del entonces duque de York en 2010.

Según el Daily Mail , Mia afirmó que Epstein le había dicho a Andrew, "Deberíamos adoptarlo en nuestra familia". Añadió que el príncipe parecía sentirse a gusto en la casa de Epstein en Manhattan, rodeado de mujeres jóvenes que posteriormente fueron identificadas como víctimas.

Describió el ambiente durante la visita de Andrew como inusualmente relajado para la casa de Epstein. "Con Andrew, todo fue muy informal, como en familia", explicó Mia, y señaló que a las mujeres se les permitía usar ropa deportiva informal, a diferencia de las normas más estrictas que se aplicaban a otros invitados de alto perfil.

Según Radar Online , el relato plantea interrogantes sobre lo que Andrew pudo haber sabido u observado en aquel momento. Mia declaró: "Todos pensaban que yo era una adolescente; parezco muy joven. Entonces, ¿qué hacíamos todos allí? Y si él no se hizo ninguna pregunta al respecto, es extraño".

Sugirió que la presencia de figuras prominentes como el príncipe Andrés le otorgó credibilidad a Epstein. "En aquel momento, parecía tan tranquilo, tan agradable, pero en realidad, personas de su nivel legitimaron a alguien como Jeffrey Epstein", afirmó.

"Y si un príncipe británico es invitado a la casa de esa persona, y tú eres como una chica de la nada... ¿quién soy yo para juzgar a alguien como JE, cuando el propio príncipe británico visita su casa y bromea con él?"

Mia también relató un paseo por Central Park, ahora tristemente célebre, con Epstein y Andrew. "Íbamos caminando detrás de ellos. Recuerdo que no llevaba ropa de abrigo. Tomé prestada la chaqueta de alguien de la casa. Era una chaqueta enorme y fea. Hacía muchísimo frío", dijo.

Describió el presunto método de Epstein para iniciar el contacto físico con el pretexto de ayudar a las mujeres a relajarse. "Tenía un truco cuando conocía a mujeres; una de las primeras cosas que decía era: 'Tienes mucha tensión en la espalda, te voy a hacer un ajuste'".

"Y él hacía estas cosas, los dejaba en el suelo y todos los huesos crujían", añadió Mia. Se preguntó si el príncipe Andrés podría haber imitado un comportamiento similar. "Tal vez Andrés hacía lo mismo, ¿quizás JE le enseñó a hacerlo? Porque si no, ¿por qué tumbarse en el suelo?".

Estas revelaciones reavivan el escrutinio sobre los vínculos del príncipe Andrés con Epstein y su presencia durante las actividades depredadoras del financiero, a pesar de que el miembro de la realeza ha negado repetidamente haber cometido delito alguno.