Un vídeo viral de un programa reciente de citas online ha vuelto a poner a los Island Boys en el centro de la polémica después de que un participante hiciera acusaciones impactantes y no verificadas que los vinculan con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein.

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El momento tuvo lugar durante un episodio de "20v1" en el que participó Flyysoulja, uno de los integrantes del dúo de redes sociales conocido como Island Boys. La aparición se emitió en un canal de YouTube presentado por Hoodrichkevin y rápidamente se viralizó en diversas plataformas, generando numerosas reacciones.

Según HotNewHipHop , el segmento pasó de ser una broma a un ataque personal, culminando en una polémica declaración de una participante. El informe señala que el intercambio se centró inicialmente en críticas sobre la apariencia y el estilo de vida antes de intensificarse.

El medio describió cómo la discusión cambió de tono cuando la mujer intensificó sus comentarios, incluyendo referencias a Epstein, un delincuente sexual convicto que falleció en 2019. En el video, la participante dirigió una declaración contundente a Flyysoulja.

La mujer dijo: "Tienes mi estatura, eres flacucho, más delgado que yo, usas talla pequeña, te besaste con tu hermano, todos piensan que eres hijo de Jeffrey Epstein... ¡Buen trabajo! ¿Estás buscando a la madre de tu tercer hijo porque no pudiste con los dos primeros?".

Según el medio, la acusación, a pesar de su tono provocador y burlón, carece de pruebas que la respalden. No obstante, los comentarios reavivaron el debate en línea sobre los rumores que rodeaban al dúo. En los últimos meses, han aparecido referencias a Epstein en el discurso del hip-hop, incluyendo letras controvertidas de artistas como LaRussell, aunque dichas menciones eran en gran medida metafóricas o provocativas. En contraste, el comentario de "20 contra 1" representó una acusación personal directa.

Los Island Boys ya se habían pronunciado anteriormente sobre acusaciones similares. En declaraciones previas citadas por el medio, Flyysoulja negó los rumores que lo vinculaban a él y a su hermano con Epstein, incluyendo especulaciones relacionadas con una supuesta fotografía que circulaba en internet. El informe indicaba que Flyysoulja refutaba las acusaciones, señalando discrepancias en su apariencia y sus antecedentes personales.

También recalcó que los hermanos son de ascendencia cubana y afirmó que las personas de la imagen viral no se parecían a ellos. Además, negaron las afirmaciones de que Epstein fuera su padre, calificándolas de falsas. Dijeron que su padre falleció de un ataque al corazón y negaron tener relación alguna con Epstein o con sus actividades.

Estas acusaciones que vuelven a salir a la luz demuestran lo impredecibles que pueden ser los contenidos virales y los formatos de entretenimiento en línea, donde los intercambios conflictivos a menudo captan la atención aunque no sean ciertos.

Por otro lado, Flyysoulja, integrante de Island Boys, anunció que regresará a rehabilitación para tratar sus problemas de adicción y concentrarse en su desarrollo personal, según informó TMZ . Describió esta decisión como un compromiso serio para convertirse en una mejor versión de sí mismo y un mejor padre, y agregó que, si bien ya había buscado ayuda antes, "esta vez me lo tomaré mucho más en serio".

La decisión se produce meses después de un episodio psicótico inducido por drogas en Florida que provocó su detención en virtud de la Ley Baker.