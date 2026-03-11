Nuevos documentos judiciales presentados en una demanda contra Kanye West incluyen mensajes de La Roux que confirman la afirmación de una modelo de que fue estrangulada durante la filmación de un video musical hace más de una década.

La demanda fue presentada por la modelo Jennifer An bajo la Ley de Protección contra la Violencia Motivada por Género de la Ciudad de Nueva York en noviembre de 2024.

An alega que West la agredió sexualmente durante la grabación de un vídeo en 2010 para un remix de la canción In for the Kill de La Roux.

Según la denuncia, lo que comenzó como un trabajo secundario se convirtió rápidamente en lo que An describió como un momento "humillante y degradante" en el set. Afirma que West la señaló durante el rodaje y le ordenó: "Dame a la chica asiática".

An alega que West se salió del guion mientras las cámaras grababan. La demanda afirma que le rodeó el cuello con las manos, le manchó el maquillaje y le metió varios dedos en la garganta mientras los introducía y sacaba para simular un acto sexual.

"Esto es arte", supuestamente gritó West durante la escena. "Esto es arte, joder. Soy como Picasso".

Según Rolling Stone , el equipo legal de West solicitó al tribunal en enero la desestimación de la demanda. Su moción argumentó que los actos ocurrieron mientras se producía una obra artística y, por lo tanto, debían estar protegidos por la libertad de expresión.

Sin embargo, los abogados de An discreparon rotundamente en un nuevo expediente judicial presentado esta semana. El expediente incluye varias pruebas que, según afirman, respaldan la versión de la modelo.

La Roux dice que pidió imágenes

Entre las pruebas se encuentran capturas de pantalla de mensajes de Instagram entre An y la cuenta oficial de La Roux. En la conversación, La Roux —cuyo verdadero nombre es Elly Jackson— afirmó recordar el incidente con claridad.

"Nunca pude olvidar eso, fue horrible", escribió Jackson en los mensajes citados en los documentos judiciales.

Jackson también le contó a An que había pedido que no se usaran las imágenes de la sesión debido al impacto que podrían tener en la modelo. "Lamento mucho lo ocurrido", añadió.

Los documentos también incluyen declaraciones de personas que trabajaron en el set ese día. La maquilladora Liz Martins afirmó haber visto a West introducirle los dedos a An en la boca con fuerza.

"Esta agresión sexual no formaba parte del guion", escribió Martins en una declaración firmada, según informó El-Balad Añadió que la gente en el set parecía conmocionada, pero reticente a intervenir debido a la influencia de West.

Otra testigo, Michelle An, dijo que no vio el estrangulamiento directamente, pero recordó que West se paró frente a la modelo y movió su pulgar por el exterior de su boca.