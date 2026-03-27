Kanye West, ahora conocido oficialmente como Ye, reveló la lista de canciones de su muy esperado álbum Bully en una nota manuscrita publicada en X (antes Twitter) el miércoles 25 de marzo. La nota confirma que el álbum incluirá 18 canciones y subraya que no se utilizó inteligencia artificial en su producción.

"BULLY ON THE WAY NO AI", escribió Ye, disipando los rumores sobre voces o ritmos generados por IA.

El próximo álbum, el primer proyecto en solitario de Ye desde Donda de 2021, incluye temas que los fans ya han escuchado en filtraciones anteriores, como "Preacher Man", "Beauty and the Beast", "Last Breath" y "Father", de la que se rumorea que Travis Scott colaborará en esta última.

Aunque la lista completa de productores aún no se ha confirmado, se espera que Mike Dean, colaborador desde hace mucho tiempo, esté involucrado, según informó HipHopDx .

El proyecto se lanzará a través de Gamma, el sello independiente fundado por Larry Jackson, quien ha trabajado con Ye desde sus inicios en Apple Music.

SNEAKO speaks with Akademiks as Ye drops the official BULLY tracklist ahead of tonight… says fans will be locked in on the “no AI” angle and predicts Ye is about to deliver another undeniable classic when people doubt him. 👀



“Ye’s legacy is still amazing. I always warn people… pic.twitter.com/B65UohmUVX — SNEAKO UPDATES (@Sneak0o) March 27, 2026

Kanye West interpretará 'Bully' en vivo en el estadio SoFi.

Según Billboard , a pesar de haber compartido la lista de canciones, Ye no ha confirmado si Bully se lanzará oficialmente en la fecha prevista del viernes 27 de marzo.

Este fin de semana se han organizado eventos para escuchar el álbum en todo el mundo, y Ye lo presentará en vivo en el SoFi Stadium de Los Ángeles los días 1 y 3 de abril. Estos conciertos marcarán las primeras presentaciones de Ye en estadios desde el concierto benéfico de Larry Hoover en 2021 y sus primeras fechas de gira oficiales en Estados Unidos desde la gira Saint Pablo de 2016.

Ye ha mantenido un perfil bajo en las redes sociales durante las semanas previas al lanzamiento de Bully , lo que supone un cambio respecto a su estilo habitual de promoción de álbumes.

El rapero se ha enfrentado a una fuerte reacción negativa en los últimos años por sus declaraciones antisemitas, lo que ha provocado la pérdida de importantes colaboraciones, entre ellas con Adidas y Gap.

En marzo, publicó una carta de página completa en The Wall Street Journal, expresando su arrepentimiento y atribuyendo sus acciones a una lesión cerebral sufrida en un accidente automovilístico en 2002.

"Lamento profundamente mis acciones y me siento profundamente avergonzado por ellas... Sin embargo, eso no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío", escribió.

Ye describió Bully como un disco más positivo, comparándolo con "Miseducation of Lauryn Hill" de Lauryn Hill y el estilo de Gnarls Barkley. Explicó que todas las muestras se procesaron manualmente: "Corté todas las muestras a mano... Ahora mismo estoy en un nivel de frecuencia hiperavanzado".