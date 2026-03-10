La modelo italiana Bianca Censori se ha convertido en una de las mujeres más comentadas del mundo durante su matrimonio con Kanye West. Ahora, podría estar preparándose para revelar supuestos detalles sobre su tumultuosa relación con el artista estadounidense, considerado uno de los mejores raperos y productores urbanos del mundo.

Una fuente cercana le dijo a RadarOnline que Censori, de 31 años, ha estado guardando registros extensos de su relación, incluyendo "notas de voz" documentadas y entradas escritas, que podría usar en medio de los procedimientos de divorcio después de casi tres años de matrimonio.

La fuente afirmó que Censori sufrió lo que consideró un trato difícil durante el tiempo que estuvo con West, de 48 años, y ha narrado discretamente esas experiencias. "Bianca sufrió un infierno durante muchísimo tiempo, y lo ha registrado todo, tanto en notas de voz como por escrito", declaró la fuente.

En entrevistas con otros medios, incluida Vanity Fair , Censori ha reconocido haber considerado separarse de West en medio de las continuas controversias que rodean el comportamiento de su marido.

La fuente añadió que Censori ha ganado confianza y perspectiva al hablar abiertamente. "Bianca por fin está encontrando su voz", dijo la fuente. "Ha sido liberador y catártico para ella decirle al mundo que es mucho más que la marioneta sexy de Kanye".

La evolución de la autoafirmación de Censori se produce después de que se casara con West en diciembre de 2022, y las fuentes señalaron que parte de su antigua imagen pública estaba influenciada por el distintivo sentido de la moda del rapero.

Según informes anteriores, West alentó a Censori a adoptar atuendos atrevidos y a veces reveladores, incluyendo pantimedias usadas como pantalones sin ropa interior, looks que evocaban piezas usadas por la ex esposa de West, Kim Kardashian.

La fuente afirmó que Censori ahora está tomando el control de su propia presentación y rechazando dinámicas pasadas que consideraba coercitivas. "Ya no es la época en que la acosaba", dijo la fuente. "Simplemente ya no lo tolera".

Parte de la narrativa que Censori supuestamente relata involucra un incidente ampliamente publicitado de 2023 en Venecia, Italia, en el que circularon fotos de la pareja a bordo de un taxi acuático en un momento que algunos interpretaron como pornográfico. Censori ha negado el acto representado en las fotografías, pero reconoció sentirse avergonzado por los titulares que le siguieron.

La vida de West ha estado marcada por controversias públicas, incluida una serie de publicaciones antisemitas en 2024 que provocaron una condena generalizada y lo llevaron a colocar un anuncio de página completa en The Washington Post pidiendo disculpas por el daño causado por sus acciones "impulsivas" y atribuyendo parte de su comportamiento a un trastorno bipolar no diagnosticado previamente.

"Bianca estaba desaprobando y agotada por el ciclo de caos", dijo la fuente a Radar Online, citando a Censori diciendo: "Este año fue muy parecido a hacer RCP durante meses".

A pesar de las afirmaciones de que ordenó a West ingresar a un programa de tratamiento en Suiza, fuentes advierten que la dinámica de poder entre la pareja sigue siendo inestable. La fuente añadió que Censori "tiene la mayor de las revelaciones cuando" finalmente se marcha.

La situación que se está desarrollando llama la atención no sólo sobre la dinámica personal en un matrimonio de alto perfil, sino también sobre la conversación más amplia sobre la privacidad, la salud mental y el costo que el escrutinio público puede tener en las relaciones.