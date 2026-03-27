La actriz surcoreana Song Hye-kyo ha acaparado mucha atención tras un cambio radical de peinado. En una reciente aparición pública, pasó de lucir un corte de pelo corto, que había llevado durante mucho tiempo, a una melena larga y lisa que le llegaba hasta el pecho.

Las fotos publicadas el 24 de marzo muestran a la actriz en un evento de una marca de ropa femenina de alta gama. Su nuevo look rápidamente se convirtió en tema de conversación en internet. El cambio representa una ruptura radical con el corte de pelo corto que se había convertido en su sello distintivo en los últimos años.

Según Sports Chosun , lo más llamativo de su apariencia fue la inesperada longitud y volumen de su cabello. El medio señaló que su melena lisa y brillante le llegaba hasta el pecho, lo que hizo que sus seguidores se preguntaran si había usado extensiones o una peluca para lograr ese look.

Naver también informó sobre la fuerte reacción del público ante las imágenes, que se difundieron rápidamente en las redes sociales y las comunidades en línea poco después de su publicación.

Según un informe, la reacción a su cambio fue rápida y contundente, y añade: "Se han publicado fotos de Song Hye-kyo asistiendo a un evento de una marca de ropa femenina de lujo el día 24, lo que ha generado un gran revuelo".

Otra parte de la misma cobertura se centró en la sorpresa general ante su nuevo peinado. Decía: "En las fotos publicadas, Song Hye-kyo sorprendió a todos al lucir una melena larga, lisa, brillante y voluminosa que le llega hasta el pecho, en lugar de un corte corto".

Los fans también notaron cómo la actriz combinó su atuendo con su nuevo look. Un reportaje habló sobre su atuendo, diciendo: "En particular, Song Hye-kyo potenció la elegancia y sofisticación que armoniza con su larga melena al combinar una blusa blanca pura con un escote en V pronunciado con pantalones de pierna ancha".

Los fans se han mostrado muy entusiasmados con la respuesta. Los comentarios en línea revelan admiración y sorpresa. Algunos decían: "¿Quién eres?", "El corte corto era bonito, pero el pelo largo le sienta de maravilla" y "¡Por favor, inmortalicen su pelo largo!".

La actriz sigue recibiendo elogios por su apariencia juvenil y su impacto duradero en la industria a los 45 años. Un informe señaló que Song Hye-kyo, nacida en 1981 y que cumple 45 años este año, demuestra una vez más por qué es la actriz de belleza representativa de Corea, con una piel perfecta y un aura de diosa que desafía su edad.

Song sigue trabajando como actriz, aunque su apariencia ha cambiado mucho. Actualmente protagoniza la serie de Netflix "Slowly, Intensely", un drama de época ambientado en la industria del entretenimiento coreana desde la década de 1960 hasta la de 1980.

La historia trata sobre personas que intentan triunfar a pesar de las dificultades. Song interpreta a Min-ja, una mujer que se fortalece gracias a las adversidades.