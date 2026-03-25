El actor Yoo Ji-tae compartió abiertamente los serios problemas de salud que enfrentó durante la preparación de su papel en el drama histórico "El guardián del rey", serie que ya ha superado los 14 millones de visualizaciones desde su estreno. El actor de 49 años habló sobre las dificultades de la transformación física para el personaje, en particular cómo afectó a su salud.

Las reflexiones de Yoo sobre la popularidad de la película se mostraron en un avance del episodio del 25 de marzo del programa de variedades de tvN "You Quiz on the Block".

"Creo que gracias a You Quiz on the Block, El hombre que vive con King alcanzó los 10 millones de espectadores", según MHNSE .

Durante la conversación, Yoo habló sobre los desafíos de trabajar con el cineasta Jang Hang-jun. Yoo comentó: "Tuve que esforzarme mucho para interpretar un papel serio, pero él simplemente decía: '¡Guau! ¡Yoo Ji-tae, el símbolo del cine coreano!', y eso me desconcentraba por completo".

Yoo también habló sobre el drástico aumento de peso que experimentó para interpretar a Han Myeong-hoe. Explicó con franqueza: "Comí una cantidad absurda. Debido a eso, contraje hiperlipidemia, gastritis aguda y colitis".

En otra entrevista con Sports Chosun, Yoo habló sobre sus decisiones creativas respecto al físico del personaje. "El director Jang sugirió que Han Myeong-hoe tuviera una complexión más pequeña, pero yo pensé que este tamaño era el adecuado. De lo contrario, sentí que podría haber cierta superposición con el príncipe Geumseong (interpretado por Lee Joon-hyuk)".

Según informa Naver , añadió: "He engordado unos 5 kg para la película en comparación con mi peso actual, pero la razón por la que parezco más grande en la película probablemente se deba a la imponente presencia de las túnicas oficiales".

Yoo también reveló cómo utilizó tecnologías de IA para mejorar el aspecto visual del personaje. Declaró: "Quería ver una imagen de Han Myeong-hoe. Tenía curiosidad por ver cómo la IA percibiría la figura de Han Myeong-hoe".

"El guardián del rey", estrenada el 4 de febrero, narra la historia de un joven exrey derrocado y un líder de aldea que se ofrece a exiliarse para revitalizar la comunidad. Para el 22 de marzo, la película había acumulado más de 14,57 millones de espectadores, lo que la sitúa en el tercer puesto de la taquilla nacional más taquillera de Corea del Sur.