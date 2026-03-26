Los fans están muy entusiasmados con la película de drama histórico "El guardián del rey", sobre todo desde que se publicaron los pósteres. El interés por la película ha aumentado considerablemente, especialmente por su historia y los avances. Los fans comentan sobre los pósteres, su atmósfera, los personajes y la composición.

El 22 de marzo, una publicación de Pannchoa invitó a los fans a elegir dos de los cuatro pósteres disponibles. Los fans rápidamente compartieron sus opiniones sobre las imágenes. Un usuario escribió: "2 y 4", mientras que otro comentó: "1 y 2".

La conversación puso de relieve las reacciones emocionales de los fans ante los personajes retratados. Un fan escribió: "Todos se ven tan tristes...", y otro añadió: "El 4 es desgarrador", destacando cómo los pósteres transmitían las luchas históricas de los personajes.

Según theqoo , otros fans se centraron en el diseño y la ejecución. Uno comentó: "El 1 y el 2 parecen carteles de películas, pero no son los mejores. ¿Pero por qué los otros son tan raros...? Parecen carteles hechos por fans a partir de fotogramas", mientras que otro apreció las representaciones juveniles, comentando: "El 6, su cara se ve tan joven...ㅠㅠㅠㅠㅠ".

Algunos usuarios expresaron preferencias mixtas. Un fan compartió: "Me gustan mucho el 1 y el 4", mientras que otro dijo: "Me gustan todos menos el 1 y el 2, que son los estándarㅜㅜ" (Theqoo). Otros reflexionaron sobre las emociones de los personajes, y uno comentó: "3 y 4. Ojalá Danjong hubiera podido sentir felicidad a esa edadㅜㅜ", haciendo referencia a las trágicas experiencias de la figura histórica.

La polémica en torno a los carteles demuestra el gran interés que despierta la película entre los fans, incluso antes de su estreno oficial. A partir de los comentarios compartidos en internet, se pueden deducir las expectativas del público en general respecto a los elementos históricos y los toques emotivos en la promoción de la película.

Park Ji-hoon, la estrella de "El guardián del rey", sigue despertando el interés del público, gracias en parte a su actuación y a la campaña promocional.

Recientemente, Soompi informó que Park Ji Hoon celebrará su encuentro con fans de 2026, titulado Same Place, los días 25 y 26 de abril en el YES24 Live Hall de Seúl. El evento, que tendrá lugar aproximadamente nueve meses después de su último encuentro con fans, OPENING, busca celebrar el vínculo que aún existe entre el artista y sus seguidores.

Su agencia anunció que Park Ji Hoon presentará diversos segmentos e interactuará de cerca con los asistentes. La preventa para miembros del club de fans comienza el 24 de marzo a las 8 p. m. (hora de Corea), y la venta general se realizará el 26 de marzo a las 8 p. m. (hora de Corea) a través de YES24 Ticket. Mientras tanto, se prepara para su próxima serie de TVING, The Legend of Kitchen Soldier, y para futuras actividades relacionadas con su álbum.