Sabrina Carpenter está acaparando todas las miradas antes de su próxima aparición en el festival, presentando un nuevo y llamativo look e insinuando lo que ella denomina su espectáculo "más ambicioso" hasta la fecha en Coachella.

Se trata de la sensación del pop de 26 años, conocida siempre por su icónico cabello rubio, pero que sorprendió a todos sus fans al aparecer morena en algunas fotos de portada que se publicarán en la revista Perfect .

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Según un reportaje del Daily Mail , Carpenter aparecía "irreconocible" en el reportaje, luciendo una peluca larga, lisa y oscura con flequillo en una foto y rizos más cortos y despeinados en otra. Además, las fotografías presentaban una serie de atrevidas elecciones de estilo, desde un maquillaje de ojos llamativo hasta siluetas de moda vanguardistas.

Durante la entrevista, Carpenter habló sobre cómo se atrevió a salir de su zona de confort. Dijo: "Pudimos probar algunos estilos que nunca antes había usado".

Ella dio más detalles sobre la dirección creativa, diciendo: "Muchas pelucas, mucho maquillaje diferente para mí, muchas formas que tal vez normalmente no usaría".

Esta renovación visual llega justo cuando Carpenter se prepara para un regreso triunfal a los escenarios. Conocida por sus impecables actuaciones pop, la cantante promete ahora algo más grandioso y personal para su próximo concierto en festivales.

Al hablar sobre su proceso de preparación, dijo: "Es el espectáculo más ambicioso que he hecho hasta ahora".

Carpenter hizo hincapié en el extenso plazo que supuso la producción, explicando: "Probablemente sea el mayor tiempo que he tenido para sentarme a hablar sobre un espectáculo mientras lo estoy creando".

Comparó la experiencia con giras anteriores, señalando: "En la mayoría de los casos, te ves inmerso muy rápidamente en ensayos físicos".

Esta vez, sin embargo, el proceso ha sido más minucioso. Añadió: "Pero esta vez comenzamos este proceso hace unos siete meses. Así que ha sido un largo camino. Será algo muy especial".

La próxima actuación de Carpenter llega tras un año muy ajetreado que incluyó el lanzamiento de su álbum Man's Best Friend y una gira de 72 fechas que concluyó en Los Ángeles a finales de 2025. Sin embargo, a pesar de haber sido nominada a seis premios Grammy en 2026, no ganó ninguno, y es probable que su próxima actuación marque el comienzo de una nueva etapa en su carrera.

Mientras tanto, Sabrina Carpenter generó controversia con un video musical provocativo junto a Margaret Qualley y Madelyn Cline, que muestra un allanamiento caótico a una mansión y una fiesta desenfrenada, según AOL .

El video muestra al trío protagonizando travesuras arriesgadas y rebeldes antes de escapar de las autoridades. La trama también parece inspirarse en los infames robos de la banda Bling Ring.