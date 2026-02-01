En un momento sorpresivo en los Premios Grammy 2026, la superestrella colombiana Karol G le contó al público que ha estado ensayando para su actuación en Coachella desde noviembre pasado y prometió a sus fans que su presentación en Indio les brindará "la mejor noche de sus vidas". Estas declaraciones alimentan la anticipación por lo que promete ser uno de los espectáculos más comentados de la temporada de festivales.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley del próximo año está programado para el 10 al 12 y el 17 al 19 de abril de 2026 en el Empire Polo Club en Indio, California, la 25.ª edición del legendario evento. Los cabezas de cartel incluyen a Sabrina Carpenter , Justin Bieber y la propia Karol G, marcando un hito al regresar como un acto destacado en ambos fines de semana. Junto a esos cabezas de cartel, el extenso cartel abarca géneros y generaciones, con artistas como David Byrne , Young Thug , The xx , FKA Twigs, Turnstile, Ethel Cain, Little Simz y docenas más confirmados para aparecer en múltiples escenarios.

Karol G hablando de lo que se viene en su show de Coachella 🔥 pic.twitter.com/R0dYp94g6k — Rojito (@GRojito0) February 2, 2026

La era artística actual de Karol G está ligada a su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta , lanzado en junio de 2025. El disco mezcla reggaetón, merengue, vallenato, cumbia y más, y se ha convertido en un tema central de su producción creativa en el último año.

Más allá de sus compromisos con festivales, Karol G ha mantenido una apretada agenda internacional. En septiembre, hizo historia como la primera latina en encabezar el legendario cabaret Crazy Horse Paris , presentando ocho espectáculos con entradas agotadas que fusionaron su energía pop urbana con la estética característica del cabaret. La residencia fue aclamada por su audaz coreografía, su sensual puesta en escena y la fusión de su música de Tropicoqueta con el clásico formato de revista del recinto.

A principios de 2025, insinuó al público en un evento de la NFL en Brasil, como parte del impulso global de la liga, donde aportó un toque de Tropicoqueta a las festividades del medio tiempo y animó a la afición brasileña, lo que demuestra su creciente presencia tanto en el entretenimiento deportivo como en la música. El momento subrayó cómo su alcance se ha expandido más allá de los escenarios tradicionales.

Al subir al escenario de Coachella este abril, la promesa de Karol G de una noche inolvidable refleja no solo meses de preparación, sino un año definido por la evolución artística, hitos globales y una huella cada vez mayor en la cultura pop.