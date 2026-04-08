BTS desata una nueva era oscura y distópica en el feroz video musical de "Hooligan", el último video de su álbum ARIRANG.

El vídeo de "Hooligan", publicado el 7 de abril hora local a través de los canales oficiales de HYBE LABELS, muestra a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook gobernando un mundo en ruinas marcado por cielos amenazantes, estructuras imponentes y multitudes opresivas.

El tema, producido por El Guincho, Fakeguido, Jasper Harris y Ghstloop, forma parte de ARIRANG , el décimo álbum de estudio de BTS, lanzado el 20 de marzo de 2026 bajo el sello BIGHIT MUSIC. "Hooligan" ya ha ganado popularidad en plataformas de streaming y listas de éxitos, incluyendo un puesto entre los 40 primeros del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Según People, la narrativa del video musical sitúa a BTS en el centro de una estructura de poder distópica, con los miembros actuando sobre una llamativa plataforma roja frente a un telón de fondo que recuerda a un palacio, mientras bailarines enmascarados se mueven en formación a su alrededor.

Escenas posteriores muestran al grupo caminando por un pasaje sombrío mientras civiles flotan sobre ellos, lo que añade una capa surrealista e inquietante a la historia.

El medio coreano OSEN, citando la cobertura internacional, señaló que el vídeo crea una atmósfera "onírica pero destructiva" que resalta la imponente presencia escénica del grupo, según informó Se7en.

En cuanto a la letra, "Hooligan" encaja con las intensas imágenes, con RM rapeando: "Mira esto, mira este ritmo que se vuelve gamberro / Salimos, volvemos a hacer el ridículo", un estribillo que subraya los temas de rebeldía y confianza de la canción.

Los críticos han descrito el tema como "impactante y pegadizo", elogiando la capacidad de BTS para adaptarse a una producción experimental y metalera sin perder su atractivo pop. Las primeras reseñas también señalan a "Hooligan" como una de las canciones más destacadas de ARIRANG por su sonido audaz y su ambición visual.

ARIRANG marca el primer regreso de BTS como grupo completo en aproximadamente cuatro años, tras la finalización del servicio militar obligatorio de todos los miembros, lo que hace que cada nuevo lanzamiento del proyecto sea muy esperado por los fans.

Con "Hooligan", el grupo expande el universo visual del álbum tras vídeos anteriores como "SWIM" y "2.0", consolidando esta era como una definida por una narrativa cinematográfica a gran escala y un concepto más oscuro.

Según Chosun, a medida que el vídeo de "Hooligan" sigue acumulando visualizaciones, se espera que BTS utilice estas potentes imágenes en sus próximas promociones y en su gira mundial prevista hasta 2027.