Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó que estadounidenses podían morir tras su ataque a Irán, la lupa se colocó sobre su hijo menor, Barron Trump, el único con la primera dama Melania Trump y el más privado de toda la famila.

La noticia se produjo después de que Trump anunciara que Estados Unidos e Israel habían iniciado ataques contra Irán, a lo que Irán respondió con contraataques dirigidos a intereses israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio, según informes. Se reportaron explosiones en varios países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, mientras la región se preparaba para una escalada que rara vez se controla por completo.

En un video publicado en Truth Social, Trump enmarcó la operación en amplios términos históricos, afirmando que durante 47 años el régimen iraní había coreado "¡ Muerte a Estados Unidos !" y librado una interminable campaña de derramamiento de sangre. También advirtió a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que depusiera las armas o se enfrentaría a una muerte segura, un lenguaje que, incluso para los estándares modernos de la retórica presidencial, deja poco margen para una salida elegante.

Barron Trump se convierte en un argumento indirecto

Sin embargo, la línea que pareció prevalecer fue el propio reconocimiento de Trump de que los militares estadounidenses podrían morir. En el video de Truth Social, advirtió que "las vidas de valientes héroes estadounidenses podrían perderse y podríamos tener bajas". Añadió que "sucede a menudo en la guerra", antes de calificar la operación de "una noble misión" emprendida "no para ahora", sino "para el futuro".

Para muchos espectadores, esa mezcla de advertencia y certeza moral no resultó tranquilizadora. Al menos para los críticos, se interpretó como un líder que, de forma preventiva, se reconciliaba con el dolor ajeno.

En X, la reacción pasó rápidamente de la geopolítica a la familia. Un usuario escribió: "Trump está intentando convencer a Barron de que también puede usar la excusa de los espolones óseos y nadie se dará cuenta", una indirecta al historial de reclutamiento de Trump en la época de Vietnam. Otro continuó con un chiste más siniestro: "¡Es una condición hereditaria!". Otros plantearon la pregunta de forma más directa, preguntando si Barron Trump se "alistaría" si la guerra con Irán fuera, como ellos lo expresaron, tan "vital".

Otra publicación sugirió enviar primero al "equipo militar estelar de Israel", junto con Barron, con el argumento de que Trump parecía cómodo con "enviar a los hijos de todos los demás a la guerra".

Es, por supuesto, un espectáculo extraño: el nombre de un adolescente se convierte en una especie de símbolo en una disputa sobre responsabilidad, privilegio y quién paga el precio cuando los líderes hablan de sacrificio. Pero eso es lo que hace la política en línea: encuentra el punto de presión humano y se apoya en él hasta herirlo.

La historia de Barron Trump y los Bone Spurs

Las burlas de Barron Trump también revivieron una vieja historia que ha perseguido al presidente durante años: la cuestión de cómo evitó el reclutamiento para la guerra de Vietnam. El artículo original relata que Trump recibió una exención médica por espolones óseos en los talones, y que esto ocurrió después de haber aplazado el servicio militar cuatro veces mientras estudiaba.

Según los informes mencionados en el artículo, el Dr. Larry Braunstein, podólogo de Queens que falleció en 2007, diagnosticó a Trump con la afección como un favor a su padre, Fred Trump. El artículo indica que las hijas de Braunstein, la Dra. Elysa Braunstein y Sharon Kessel, declararon posteriormente a The New York Times que su padre solía contar la historia.

"Era tradición familiar", dijo Elysa Braunstein, añadiendo que era "algo que siempre comentábamos" entre familiares y amigos. El artículo también afirma que los registros obtenidos por The Times muestran que Braunstein le alquiló su oficina en Jamaica, Queens, a Fred Trump en la década de 1960, y que Elysa Braunstein describió el diagnóstico como "un favor" que le permitió a su padre tener acceso a Fred Trump.

Trump también ha abordado el asunto. El artículo señala que, en una entrevista de 2016 con The Times, dijo que un médico "me dio una carta, una carta muy contundente, pisándome los talones" para solicitar autorización para el reclutamiento, aunque, en esa misma entrevista, no pudo recordar el nombre del médico.

El artículo agrega que los espolones calcáneos son crecimientos óseos causados ​​por depósitos de calcio en el hueso del talón, que pueden tratarse mediante ejercicios de estiramiento, aparatos ortopédicos o cirugía, y que Trump confirmó que nunca se sometió a una cirugía para la dolencia.

Nada de esto resuelve el debate general que ahora circula por las redes sociales, que gira menos en torno a la podología que al poder. Trump pide al público que acepte que su decisión podría traer muertes. Los críticos responden, con el lenguaje más directo que internet ofrece, señalando a Barron Trump y preguntando quién, exactamente, se espera que cargue con las consecuencias.