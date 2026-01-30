Melania Trump siempre ha insistido en que la maternidad es lo primero, incluso cuando el resto del mundo la ve como Primera Dama y la estrella de una nueva película autobiográfica.

Ahora, mientras su único hijo Barron se adapta a la vida de un estudiante universitario de 19 años, ella está reformulando silenciosamente su papel público en torno a una misión mucho más privada : mantenerlo cerca, protegido y firmemente en el camino correcto.

Melania Trump y Barron Trump: ¿Por qué su hijo dejó el campus para vivir en la Casa Blanca?

En una aparición en Fox Business como parte de la campaña publicitaria para su nueva película MELANIA , la esposa del presidente habló con una franqueza inusualmente grande sobre cómo es criar a un joven que legalmente es un adulto pero que, a su juicio, todavía necesita apoyo constante.

"Tienes que estar presente para un hijo sin parar, sobre todo cuando te necesita, sobre todo a la edad de Barron", dijo en una entrevista con la presentadora Maria Bartiromo. A sus 55 años, Melania ha puesto en pausa gran parte de su tradicional agenda de Primera Dama, y fuentes cercanas afirman que ahora se considera ante todo la "primera madre" de Barron.

Barron está cursando su segundo año en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, un prestigioso y exigente programa que comenzó en septiembre de 2024. Sin embargo, en lugar de abrazar los ritos de paso habituales de la vida estudiantil, silenciosamente cambió la vida en la residencia universitaria de Manhattan por algo mucho más inusual: la vida entre semana en la Casa Blanca mientras asiste al campus de Washington, DC de la Universidad de Nueva York.

Fuentes cercanas a la familia dicen que la decisión fue motivada por la determinación de Melania de permanecer físicamente cerca de su hijo mientras él lidia con las presiones de la edad adulta bajo una intensa atención pública.

Donald Trump, quien cumple su segundo mandato presidencial, ha elogiado públicamente las habilidades académicas de su hijo menor. "Es un niño con muchísimas aptitudes, pero ya no es un niño", dijo cuando Barron empezó a estudiar en la Universidad de Nueva York.

Acaba de pasar a algo más que la infancia. Le va de maravilla. Para Melania, sin embargo, la prioridad no son tanto las calificaciones, sino salvaguardar su bienestar mental, social y emocional mientras crece en circunstancias que pocos de sus compañeros pueden imaginar.

Melania Trump y Barron Trump: Su inusual vida universitaria

Durante su primer año en el campus principal de la Universidad de Nueva York en Greenwich Village, Barron no vivió en una residencia estudiantil, sino en la Torre Trump en Midtown Manhattan. Según se dice, Melania insistió en ese arreglo para poder guiarlo en su transición a la vida universitaria y, al mismo tiempo, protegerlo de las peores repercusiones políticas que suelen seguir al apellido Trump.

Una fuente lo expresó sin rodeos: "Vivir en una residencia universitaria no es lo ideal para él en este momento... Barron ya tiene sus propias ideas políticas. Todo debe ser monitoreado a la luz de la situación".

En el campus, compañeros de clase y activistas republicanos describieron a Barron como una persona discreta que se desenvolvía en la vida universitaria con deliberada discreción. "Va a clase, se va a casa", recordó Kaya Walker, expresidenta del sindicato de republicanos universitarios de NYU, señalando que un profesor incluso comentó que "no encajaba en este sitio", un comentario que subrayó lo visible que podía llegar a ser su apellido. En lugar de intercambiar números de teléfono, se decía que Barron socializaba con sus amigos principalmente en Discord, apoyándose en la cultura de los "gamer bros" en línea, donde compartir etiquetas de jugador parecía más seguro que compartir una línea directa que podía filtrarse en segundos.

Sin embargo, tras bastidores, fuentes insisten en que no es un caso aislado. Una fuente lo describió como un "mujeriego" muy popular entre las chicas, señalando que su altura y su físico llaman la atención incluso de compañeros de clase que discrepan vehementemente de las ideas políticas de su padre. "Es alto y guapo".

Mucha gente parece pensar que es bastante atractivo, sí, incluso a la gente liberal le gusta', agregaron, sugiriendo que el encanto personal a veces atraviesa las divisiones partidistas.

Melania Trump y Barron Trump: Política, privacidad y una madre protectora

De vuelta en Washington, Melania dice que esta segunda etapa en la Casa Blanca se siente "muy diferente" por lo mucho que ha crecido su hijo. "Esta vez es muy diferente, porque tiene 19 años, y la primera vez tenía 10", explicó.

Ahora, dice, "Él entiende de política y le da consejos a su padre. Es muy diferente". Según se informa, el interés de Barron por los asuntos públicos se ha intensificado durante el segundo mandato de Donald Trump , y tanto madre como hijo ofrecen asesoramiento privado al presidente mientras este se enfrenta a otros cuatro años de mandato.

Ese mayor compromiso político no ha hecho más que agudizar el instinto de Melania de protegerlo de la atención indeseada. En Mar-a-Lago, el club y residencia familiar en Florida , se dice que se enfureció cuando dos modelos publicaron fotos de Barron en una celebración navideña en redes sociales.

El columnista de Hollywood Rob Shuter informó que ella respondió estableciendo reglas estrictas para los miembros e invitados del club: "Melania dejó muy claro que la privacidad de Barron's no es negociable. Cualquiera que fuera sorprendido grabando o tomando fotos se enfrentaría a consecuencias inmediatas, incluyendo la posible expulsión del club".

El personal del complejo recibió instrucciones inmediatas de restringir el uso de cámaras y teléfonos cerca de la familia, especialmente cuando Barron estaba presente. "El mensaje fue claro: sin cámaras, sin filtraciones".

"Los momentos familiares privados se mantienen privados", dijo una fuente, resumiendo una filosofía que ahora parece guiar casi todas las decisiones de Melania. Ya sea organizar un traslado a otro campus, rechazar la vida en la residencia universitaria o controlar las redes sociales desde Palm Beach hasta Washington, parece decidida a que su hijo pueda crecer y encontrar su propia voz política, en sus propios términos, no en los de internet.