La administración Trump ha cancelado un contrato federal de 11 millones de dólares con Catholic Charities en Miami que proporcionaba alojamiento y atención a niños migrantes no acompañados, poniendo fin abruptamente a una colaboración de décadas entre el gobierno estadounidense y la Iglesia Católica.

Esta medida se produce en un momento de creciente tensión entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV , cuyas críticas a las políticas estadounidenses sobre migración y la guerra en Irán han provocado respuestas directas del presidente.

El contrato, administrado a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, financió una red de albergues y servicios de acogida para niños migrantes que llegaban a Estados Unidos sin padres ni tutores. Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami gestionaba uno de estos programas, que incluía un albergue con 81 camas y un sistema más amplio centrado en la reunificación familiar y la atención especializada en traumas.

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, declaró que la decisión obligaría al programa a cerrar en un plazo de tres meses, según informó el Miami Herald . "El gobierno estadounidense ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación con Caridades Católicas", escribió Wenski, añadiendo que los servicios de la organización "han sido reconocidos por su excelencia" y "han servido de modelo para otras agencias en todo el país".

Funcionarios federales señalaron la drástica disminución del número de menores no acompañados bajo custodia gubernamental como un factor clave. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la población diaria ha descendido a unos 1900 durante la administración actual, en comparación con un máximo de aproximadamente 22 000 en años anteriores.

Un portavoz declaró al Herald que la agencia está "cerrando y consolidando instalaciones en desuso" como parte de unos esfuerzos más amplios para reducir la entrada ilegal y el tráfico de personas.

A pesar de ese descenso, los expertos advirtieron que el traslado de niños que actualmente se encuentran bajo tutela estatal podría tener consecuencias importantes. Robert Latham, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, afirmó que los traslados repetidos pueden ser "sumamente perjudiciales desde el punto de vista psicológico", especialmente para los niños que ya han experimentado inestabilidad.

La cancelación también interrumpe una relación histórica de larga data entre el gobierno federal y Caridades Católicas, que se remonta a la Operación Pedro Pan en la década de 1960, cuando la iglesia ayudó a reasentar a miles de niños cubanos en los Estados Unidos.

Wenski, en declaraciones realizadas a principios de esta semana, afirmó que las tensiones entre líderes políticos y religiosos no son inusuales, pero señaló que la disputa actual destaca por su intensidad . "Como líderes religiosos, debemos participar en la política, pero sin afiliación partidista", declaró Wenski. "La política trata sobre cómo organizamos la sociedad... y la Iglesia tiene algo que decir al respecto. ¿De qué maneras podemos organizar la sociedad para fomentar el bienestar humano?".