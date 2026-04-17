Cada vez más líderes religiosos se suman al Papa León XIV , mostrando su apoyo al pontífice días después de su disputa pública con el presidente Donald Trump sobre las operaciones militares estadounidenses en curso en Irán.

El 16 de abril, Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury y primada de la Iglesia de Inglaterra, emitió un comunicado en el que afirmaba su solidaridad con el papa León XIV en sus llamamientos a la paz en todo el mundo.

"Me solidarizo con mi hermano en Cristo, Su Santidad el Papa León XIV, en su valiente llamado a un reino de paz. Mientras personas inocentes son asesinadas y desplazadas, familias destrozadas y futuros destruidos, el costo humano de la guerra es incalculable", escribió Mullally. "Es la vocación de todo cristiano —y de todas las personas de fe y buena voluntad— trabajar y orar por la paz".

En los últimos días, Leo ha intensificado sus llamamientos a la paz y sus críticas a Estados Unidos, lo que ha provocado la ira de Trump, quien calificó al papa de "débil en materia de delincuencia" y "terrible en política exterior".

I doubt Pope Leo XIV will lose any sleep over this, before he begins his pilgrimage to Africa tomorrow. But the rest of us should. Because it is unhinged, uncharitable and unchristian. Is there no bottom to this moral squalor? pic.twitter.com/XRr9lpv4ZF — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) April 13, 2026

Durante una visita a Camerún el 16 de abril, Leo afirmó que el mundo está "siendo devastado por un puñado de tiranos" y condenó a los líderes mundiales que "manipulan" la religión y el nombre de Dios para obtener ventajas militares.

"¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia!", dijo Leo . "Es un mundo al revés, una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta".

En su declaración, Mullally también hizo un llamamiento más amplio a los líderes políticos, instándolos a utilizar "todos los medios pacíficos y justos posibles para resolver el conflicto".

El arzobispo de Canterbury añadió que los cristianos deben mostrarse solidarios con los afectados por la guerra y responder con compasión.

"La vida de entrega de Cristo, vivida por el bien de los demás, nos recuerda que el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón es inseparable del llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, especialmente al prójimo que sufre, que está desplazado, que vive con miedo y que anhela la paz", decía su declaración.

Mullally instó a otras figuras de la Iglesia de Inglaterra y de toda la Comunión Anglicana a unirse al Papa León XIII en su llamamiento a la paz y la justicia.

Jesucristo, el Príncipe de la Paz, bendice a quienes trabajan por la paz y los llama hijos de Dios. En tiempos marcados por el odio, la división y la violencia, que permanezcamos firmes en esa vocación: testigos de la esperanza, agentes de reconciliación y portadores de la paz de Dios en un mundo herido.