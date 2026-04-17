Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el cantante de pop alternativo D4vd ha sido arrestado en relación con el asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

El caso ha conmocionado a los fans y rápidamente se ha convertido en una importante investigación criminal en Los Ángeles.

La policía informó que Burke, de 21 años, fue detenido el jueves en una vivienda en Hollywood Hills luego de que los investigadores encontraran indicios suficientes de homicidio. Permanece detenido sin derecho a fianza mientras el caso avanza hacia la revisión por parte de la fiscalía.

"El caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles el lunes", confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). La Fiscalía indicó que su división de delitos graves revisará ahora las pruebas.

Según informó Stereogum , la detención está relacionada con el hallazgo del cuerpo de Hernández el 8 de septiembre dentro de un Tesla abandonado registrado a nombre de Burke.

El coche llevaba más de un mes aparcado en Hollywood Hills antes de que la policía fuera alertada y acudiera a un depósito de vehículos incautados después de que los trabajadores informaran de un fuerte olor procedente del vehículo.

Dentro del maletero, los investigadores encontraron un cadáver en estado de descomposición, metido en bolsas, junto con otros restos.

Las autoridades indicaron que el adolescente llevaba desaparecido desde 2024, tras haber sido reportado como extraviado en Lake Elsinore, una comunidad al sureste de Los Ángeles.

The singer D4vd was arrested in connection to the murder of a teenage girl after her body was found in the trunk of his abandoned Tesla. pic.twitter.com/DTBktRPPt3 — Anne Young (@HanneyYoung) April 17, 2026

Los abogados de D4vd niegan las acusaciones de asesinato.

Las autoridades no han confirmado cómo murió Hernández. El médico forense declaró previamente que los detalles sobre la causa y la forma de la muerte permanecen bajo secreto de sumario a petición de la policía.

A medida que avanzaba la investigación, también surgieron más preguntas en internet. Los fans señalaron fotos y videos que, según ellos, mostraban a Burke con Hernández, y algunos informes mencionaban tatuajes similares. La madre de Hernández le dijo a la policía que su hija tenía un novio llamado David.

Mientras el caso avanzaba, Burke continuó de gira hasta principios de septiembre, cuando la policía registró su casa y sus conciertos fueron cancelados.

Su discográfica también suspendió los futuros lanzamientos relacionados con su álbum debut, y una colaboración prevista con la artista de R&B Kali Uchis fue retirada de las plataformas de streaming.

Según NBC News , los abogados de Burke negaron rotundamente las acusaciones y dijeron: "Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte".

Añadieron que no se ha presentado ninguna acusación formal y que está detenido únicamente bajo sospecha.

Los agentes del orden indicaron que la investigación requirió un seguimiento minucioso antes de efectuar la detención.

"Una vez que reunimos pruebas suficientes para arrestarlo por asesinato, lo vigilamos con mucha diligencia", dijo el capitán Scot Williams del Departamento de Policía de Los Ángeles.