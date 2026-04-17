INDIO, California — El segundo fin de semana de Coachella 2026 comienza el viernes, cuando miles de personas se darán cita en el Empire Polo Club para los últimos tres días de la edición del 25 aniversario, cuyas entradas están agotadas. El festival contará con artistas principales como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, junto con una vibrante mezcla de talento pop, electrónico, indie y global.

Las puertas del festival abrieron temprano el viernes 17 de abril, y la música comenzó por la tarde bajo un cielo despejado del desierto, después de un ventoso primer fin de semana que obligó a realizar ajustes. Los organizadores publicaron los horarios completos del segundo fin de semana a principios de esta semana, lo que permitió a los fans planificar sus días entre los diferentes escenarios, mientras que las opciones de transmisión en línea permitieron a quienes se encontraban lejos unirse a la celebración.

Sabrina Carpenter encabeza el cartel del viernes por la noche en el escenario de Coachella con una actuación a las 21:00, seguida por la artista electrónica Anyma a medianoche. La producción inmersiva ÆDEN de Anyma se canceló durante el primer fin de semana debido a los fuertes vientos, pero regresa con gran expectación para un debut visualmente impactante en el escenario principal. The xx actuará a las 19:00, Teddy Swims a las 17:20 y artistas como Jaqck Glam mantendrán la energía a tope durante todo el día.

El sábado, Justin Bieber subirá al escenario de Coachella a las 23:25, precedido por The Strokes a las 21:00 y Giveon más temprano esa misma noche. Una incorporación destacada para el segundo fin de semana es Kacey Musgraves, quien actuará en la carpa Mojave a las 15:00 del sábado, ocupando el lugar que Jack White tuvo durante el primer fin de semana. Otros eventos destacados incluyen a Addison Rae y una impresionante cartelera de música dance.

Karol G cerrará el festival el domingo en el escenario Coachella a las 22:10, poniendo el broche de oro a un fin de semana que también contará con la presencia de Young Thug, Major Lazer, Wet Leg y muchos más. El programa ofrece una combinación de favoritos que regresan y algunos cambios adaptados al público del segundo fin de semana.

La música electrónica sigue siendo una fuerza dominante, representando casi la mitad del cartel de 2026. El escenario Quasar ofrece sets llenos de energía, incluyendo a Armin van Buuren b2b Adam Beyer el viernes, Pardon My French de DJ Snake el sábado y Blood Oath de Sara Landry el domingo. Otros artistas de música electrónica como Disclosure, Kaskade, Mochakk, Bedouin y WORSHIP llenan las carpas y los espacios nocturnos, mientras que Do LaB y Heineken House ofrecen programación especializada.

Rezz canceló su presentación del sábado por la noche debido a problemas de salud, según confirmaron los organizadores, lo que provocó algunos ajustes menores. Los fans no tardaron en expresar su decepción en las redes sociales y, al mismo tiempo, apoyar otras propuestas de música electrónica.

Las opciones de transmisión en vivo amplían la accesibilidad. YouTube transmite diariamente desde varios escenarios, incluyendo Coachella Stage, Outdoor Theatre, Mojave, Sahara, Sonora (o Yuma algunos días), Gobi y más. Entre los artistas destacados de la transmisión del viernes se encuentran The xx, Teddy Swims, Disclosure, Moby, Turnstile y Sexyy Red. El sábado se presentarán The Strokes, Kacey Musgraves, PinkPantheress, Addison Rae y David Byrne. El domingo culminará con Karol G y otros artistas internacionales.

La edición de 2026 celebra el aniversario de Coachella con un cartel diverso que incluye desde fenómenos del pop como Carpenter —que dominan las listas de éxitos— hasta veteranos del rock como The Strokes y estrellas internacionales como Karol G y BIGBANG. Artistas emergentes como KATSEYE, BINI, Ethel Cain, Blondshell y Slayyyter aportan energía fresca, mientras que veteranos como Iggy Pop, Moby, Interpol y David Byrne ofrecen un atractivo legendario.

Los asistentes al segundo fin de semana se benefician de las lecciones aprendidas durante el primero, incluyendo recomendaciones para mejorar la circulación del tráfico y la preparación ante posibles cambios climáticos. Se pronostican temperaturas de alrededor de 29 °C durante el día, con noches más frescas, típicas del Valle de Coachella en abril.

Los asistentes al festival pueden descargar la aplicación oficial de Coachella para crear itinerarios personalizados, recibir actualizaciones en tiempo real y orientarse por el extenso recinto. Instalaciones artísticas, experiencias inmersivas y puestos de comida de chefs aclamados complementan la música, manteniendo la reputación de Coachella como destino cultural que va más allá de los conciertos.

La gran demanda de entradas puso de manifiesto la popularidad que sigue teniendo el evento. Las entradas para ambos fines de semana se agotaron rápidamente tras el anuncio del cartel de septiembre de 2025, y los precios de reventa reflejan el gran interés. Los pases para el segundo fin de semana en la plataforma oficial de reventa han alcanzado precios elevados, ya que los aficionados buscan una última oportunidad para disfrutar de este espectáculo en el desierto este año.

Entre bastidores, Goldenvoice sigue perfeccionando sus operaciones en materia de seguridad y sostenibilidad. En años anteriores se implementaron mejoras en los servicios de transporte, la gestión de residuos y la asistencia médica, y se prevén medidas similares para 2026.

Para quienes no puedan asistir en persona, la transmisión en directo ofrece una cobertura casi completa, aunque es posible que algunos escenarios más pequeños o actuaciones sorpresa no se transmitan. Las transmisiones anteriores de Coachella han atraído a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo el festival en un evento global.

El revuelo en las redes sociales se ha centrado en posibles conflictos y coincidencias imperdibles. Los fans de Carpenter tal vez tengan que elegir entre su pulido set pop y las opciones electrónicas o indie cercanas. El horario nocturno de Bieber promete un cierre lleno de energía para el sábado, mientras que la actuación de Karol G el domingo promete reguetón e himnos latinos para que el público se vaya a casa lleno de vitalidad.

La incorporación de Kacey Musgraves generó gran entusiasmo entre los fans del country y el indie, marcando su regreso a los grandes festivales después de varios años. Su actuación en Mojave ofreció un contrapunto tranquilo a los artistas más contundentes del día.

Los aficionados a la música electrónica han elogiado especialmente la programación de Quasar y Do LaB. La sesión de Anyma a medianoche del viernes es considerada una cita ineludible para quienes buscan producción y diseño de sonido vanguardistas. Las sesiones b2b colaborativas del DJ Snake el sábado añaden un toque extra de emoción a la pista de baile.

El 25 aniversario del festival ha propiciado reflexiones sobre su evolución, desde un evento indie de nicho hasta un fenómeno de masas. Los primeros carteles de Coachella se centraban principalmente en el rock y la música alternativa; los actuales combinan nombres consagrados con estrellas emergentes de TikTok y superestrellas mundiales.

Tanto la crítica como el público destacan la fuerte presencia femenina e internacional de este año, con Carpenter, Karol G, Musgraves y otras artistas en puestos destacados. Artistas como Wet Leg, PinkPantheress y Lykke Li enriquecen aún más el panorama musical.

Los consejos prácticos para el segundo fin de semana son similares a los del primero: llega temprano para evitar el tráfico, mantente hidratado, usa calzado cómodo y vístete por capas para adaptarte a los cambios de temperatura. Los cargadores de móvil, los ventiladores portátiles y el protector solar siguen siendo imprescindibles. La app de Coachella incluye mapas, recordatorios y consejos de otros usuarios.

El viernes, al abrirse las puertas, los primeros asistentes compartieron fotos de sus coloridos atuendos, obras de arte y la icónica noria con el desierto de fondo. Crecía la expectación por el concierto de Carpenter, que muchos predicen que contará con una gran producción y éxitos de sus últimos álbumes.

Los organizadores no han anunciado grandes sorpresas para el segundo fin de semana, más allá de las incorporaciones y ajustes ya confirmados, pero la historia de Coachella sugiere que aún podrían surgir invitados no anunciados o colaboraciones especiales.

Con tres días de música, arte y ambiente desértico por delante, el segundo fin de semana ofrece una última oportunidad en 2026 para vivir uno de los festivales más emblemáticos del mundo. Ya sea bailando bajo las estrellas al ritmo de las imágenes de Anyma, cantando con Bieber o dejándose llevar por la energía del cierre de Karol G, tanto los asistentes como los espectadores están listos para vivir momentos inolvidables.

La edición de 2026 ya ha generado gran expectación por su programación equilibrada y sus actuaciones de alto nivel. Al caer la tarde del viernes sobre Indio, el desierto se transforma una vez más en una utopía efímera de sonido y creatividad.

Para estar al día de las últimas novedades, los fans deben consultar la página web, la aplicación y las redes sociales oficiales de Coachella, ya que podrían producirse pequeños cambios en los horarios. Con un tiempo despejado previsto, las condiciones parecen ideales para un cierre espectacular de este año tan especial.