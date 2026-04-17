KATSEYE traslada su estilo global a una nueva colaboración de moda con Gap, lanzando seis versiones de edición limitada de la sudadera con capucha VintageSoft Arch Logo. La colección se lanza exclusivamente a través de Complex el 14 de abril, coincidiendo con el esperado debut del grupo en Coachella.

Cada sudadera con capucha está diseñada por un miembro de KATSEYE, transformando la prenda básica de Gap en una plataforma de autoexpresión. Este lanzamiento se basa en el éxito viral de su anterior campaña "Better in Denim", que generó gran revuelo en internet y marcó un hito cultural importante tanto para el grupo como para la marca.

Como artista de alcance global, KATSEYE se nutre de sus diversas raíces, utilizando la moda para reflejar la identidad individual. Cada pieza de la colección resalta una perspectiva diferente, reforzando el mensaje de inclusión y creatividad del grupo, a la vez que mantiene una estética coherente inspirada en el streetwear.

Sudaderas con capucha personalizadas KATSEYE x Gap Drop

"Tras el éxito viral de la campaña "Better in Denim" con KATSEYE, estamos encantados de seguir creando con el grupo a medida que su influencia global continúa creciendo", declaró Fabiola Torres, directora de marketing de Gap, en un comunicado a Forbes .

Añadió que reinventar la icónica sudadera con capucha del logotipo del arco de la marca representa una poderosa forma de autoexpresión y continúa el legado de Gap de colaborar con artistas que marcan tendencia.

La nueva colección cápsula se basa en el éxito de ventas de la anterior sudadera con capucha del grupo, que se agotó rápidamente, e introduce seis versiones actualizadas de la sudadera VintageSoft. Cada diseño presenta un corte ligeramente corto o extragrande y está confeccionado en suave tejido polar de mezcla de algodón, ofreciendo comodidad y un toque personal.

Para KATSEYE, esta colaboración representa algo más que una moda pasajera. El grupo ha destacado que el estilo siempre ha sido fundamental para su identidad, especialmente dadas las diversas procedencias culturales de sus integrantes.

Rediseñar una prenda clásica como la sudadera con capucha de Gap permite que cada miembro cuente su propia historia al tiempo que contribuye a una visión creativa compartida.

El diseño personalizado de Manon destaca.

Entre los seis diseños, Radio X destaca la sudadera con capucha de Manon, resaltando su estética distintiva y su historia personal. Su versión presenta una silueta de felpa negra extragrande y de aspecto desgastado, con detalles bordados en dorado sobre el logotipo del arco, lo que le da a la prenda un acabado sutil pero sofisticado.

El diseño también refleja su herencia multicultural, incorporando elementos de Ghana, Italia y Suiza a través de banderas bordadas en la manga. Este detalle refuerza el tema central de la colección: la identidad y la individualidad, al tiempo que sitúa la perspectiva de Manon en primer plano.

El resto de la colección muestra interpretaciones igualmente distintivas. Daniela experimenta con atrevidos contrastes de camuflaje y guepardo, mientras que Lara opta por una elegante sudadera extragrande con detalles brillantes.

Megan introduce detalles con cordones y elementos de patchwork, Sophia presenta una chaqueta monocromática con cremallera y adornos de pedrería, y Yoonchae incorpora ilustraciones gráficas combinadas con toques de estampado de leopardo.

Los seis modelos tienen un precio de venta al público de 100 dólares y están disponibles en tallas desde la XXS hasta la XXL, ofreciéndose exclusivamente a través de Complex.

El lanzamiento también llega en un momento importante para el grupo. Manon anunció previamente en la BBC que se alejaría de las actividades grupales para centrarse en su bienestar, sin que se haya confirmado una fecha para su regreso.

Si bien ha estado ausente de las promociones recientes, su contribución creativa a la colección añade un significado adicional al lanzamiento.

Mientras KATSEYE se prepara para subir al escenario de Coachella , esta colaboración subraya la creciente influencia del grupo tanto en la música como en la moda, impulsada por la individualidad, la creatividad y el atractivo global.