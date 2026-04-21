NUEVA YORK — El reencuentro más elegante de Hollywood tuvo lugar el lunes por la noche, cuando las estrellas del gran éxito de 2006 "El diablo viste de Prada" se reunieron en el Lincoln Center para el estreno mundial de su tan esperada secuela, deslumbrando al público con un glamour de alta gama pocos días antes del estreno de la película en los cines de todo el país el 1 de mayo.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci se reunieron en la alfombra roja del David Geffen Hall, retomando sus icónicos papeles como Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling en "El diablo viste de Prada 2". Dirigida una vez más por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la secuela promete ofrecer un drama renovado, un ingenio mordaz y moda digna de las pasarelas en el despiadado mundo de la alta costura neoyorquina.

Streep acaparó todas las miradas con una espectacular capa de Givenchy, emulando con naturalidad el estilo imperioso característico de Miranda Priestly. Hathaway optó por la elegante sofisticación de Louis Vuitton, mientras que Blunt llegó junto a su esposo John Krasinski, deslumbrando con un conjunto impactante. Tucci, siempre el sofisticado Nigel, completó el cuarteto protagonista que contribuyó a que la película original recaudara más de 326 millones de dólares en todo el mundo y se convirtiera en un referente cultural sobre la ambición profesional, la amistad y el precio del éxito.

La alfombra roja vibró con la presencia de más estrellas. Nuevos rostros como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, Lady Gaga, Simone Ashley, Pauline Chalamet y BJ Novak se unieron a la celebración, junto a figuras destacadas del mundo de la moda como Anna Wintour. Los invitados posaron frente al icónico telón de fondo del Lincoln Center, creando un mar de vestidos de diseñador, trajes a medida y accesorios llamativos que reflejaban la obsesión de la película por el estilo.

Dentro del recinto, los asistentes presenciaron la secuela, que retoma la historia años después de la original. A medida que Miranda se acerca a su retiro de la revista Runway, resurgen viejas rivalidades y surgen nuevos desafíos cuando Andy, ahora un periodista experimentado, regresa al mundo de la moda. La historia explora temas como el legado, la mentoría, el equilibrio entre la vida laboral y personal, y el panorama cambiante de los medios y el poder en la era digital, manteniendo los diálogos ingeniosos y el glamour inspirador que caracterizaron la primera película.

La película original "El diablo viste de Prada", basada en la exitosa novela de Lauren Weisberger, impulsó carreras y popularizó expresiones como "suéter azul cerúleo" en el lenguaje de la cultura pop. Su secuela llega casi 20 años después, aprovechando la nostalgia a la vez que introduce nuevos personajes y temas contemporáneos como la influencia de las redes sociales, la sostenibilidad en la moda y la dinámica intergeneracional en el ámbito laboral.

Los tráileres de la película generaron gran expectación. El teaser acumuló 181,5 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el tráiler de comedia más visto en 15 años. El tráiler completo, estrenado en febrero, batió récords del estudio con 222 millones de visualizaciones en un solo día. Tanto los fans como la crítica elogiaron la química entre el reparto principal, y los primeros comentarios sugieren que la secuela igualará la mezcla de comedia, drama y espectáculo de moda de la original.

20th Century Studios posicionó estratégicamente el estreno en cines el 1 de mayo, justo antes de la Met Gala, cuando las conversaciones sobre moda dominan los titulares mundiales. El estudio hizo hincapié en una ventana de exhibición exclusiva en cines, con el objetivo de recrear la experiencia colectiva de ir al cine que convirtió a la primera película en un éxito.

El director Frankel, quien dirigió la película original de 2006, expresó su entusiasmo por retomar los personajes con una perspectiva más madura. "Estas mujeres —y hombres— han crecido, pero el mundo de Runway sigue exigiendo perfección", declaró a los periodistas en la alfombra roja. La guionista McKenna destacó el reto de honrar la querida obra original a la vez que se crea una historia relevante para el público actual.

Los miembros del reparto compartieron emotivas reflexiones durante las entrevistas en la alfombra roja. Hathaway habló de la alegría de volver a interpretar a Andy después de dos décadas, señalando cómo la trayectoria del personaje ahora refleja cuestiones de la vida real sobre la ambición y la realización personal. Blunt bromeó sobre el característico desparpajo británico de Emily, mientras que Tucci elogió la ingeniosa evolución del personaje de Nigel en el guion. Streep, siempre enigmática, ofreció pocos detalles, pero insinuó la compleja evolución de Miranda al enfrentarse a los cambios en una industria que alguna vez dominó por completo.

El estreno congregó a una mezcla de estrellas de Hollywood y expertos en moda. Editores, diseñadores e influencers se mezclaron con los actores, creando una atmósfera donde la ficción y la realidad se fusionaban. Las redes sociales se llenaron al instante de fotos y vídeos, y hashtags como #DevilWearsPrada2 y #RunwayIsBack se convirtieron en tendencia mundial.

Los analistas de la industria predicen un gran potencial de taquilla para la secuela. La original caló hondo en varias generaciones, especialmente entre las mujeres jóvenes que buscan abrirse camino en sus carreras. En una época de reboots y secuelas de legados, "El diablo viste de Prada 2" se beneficia de la nostalgia inherente y de un reparto que no ha hecho más que crecer en prestigio. Los primeros sondeos sugieren un gran interés tanto por parte de los fans de siempre como de los espectadores más jóvenes que descubren la franquicia a través del streaming.

La producción de la película mantuvo los altos estándares de autenticidad en la moda que caracterizaron la primera entrega. Los diseñadores de vestuario colaboraron con importantes firmas para presentar colecciones contemporáneas, asegurando que cada atuendo contara una historia. Se dice que los efectos visuales y la cinematografía realzan la representación, a la vez sofisticada y cruda, del mundo de la moda neoyorquina.

Los críticos que asistieron a los preestrenos describieron la secuela como un emotivo homenaje a la original y, a la vez, una visión de futuro. Si bien algunos señalaron las inevitables comparaciones con la película original, muchos apreciaron la mayor profundidad emocional y el elenco ampliado. La inclusión de nuevos personajes diversos promete una representación más amplia en una historia que antes se centraba en un reducido sector de la moda de élite.

Al finalizar la noche, los invitados se marcharon con bolsas de regalo repletas de productos de belleza de lujo y accesorios de moda, un merecido homenaje a la influencia de la franquicia en la cultura de consumo. El estreno sirvió como plataforma de lanzamiento definitiva, generando gran expectación para el estreno el 1 de mayo, fecha en la que el público finalmente podrá disfrutar de la película completa.

Para muchos, la velada evocó recuerdos del fenómeno de 2006 que convirtió a "Prada" en sinónimo de jefes exigentes y estándares imposibles. Sin embargo, esta secuela apunta más alto, explorando qué sucede cuando los asistentes se convierten en líderes y las leyendas se enfrentan a su propia mortalidad en una industria en constante cambio.

Con su elenco estelar, su fastuosa producción y sus temas actuales, "El diablo viste de Prada 2" llega a los cines dispuesta a dejar su propia huella. Aún está por verse si igualará el impacto cultural de la original, pero el glamuroso estreno del lunes demostró una cosa: todo el mundo sigue queriéndola.

Mientras las luces de Manhattan se reflejaban en las fuentes del Lincoln Center, el mundo de la moda —tanto real como ficticio— celebraba una secuela que llevaba décadas gestándose. El 1 de mayo, el público de todo el país descubrirá si el imperio de Miranda Priestly perdura o evoluciona en este esperado regreso a la pasarela.