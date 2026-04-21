Pedro Pascal ha dado el salto a una nueva etapa en el mundo de la moda como embajador de Chanel. Esto marca un nuevo hito en la larga trayectoria de la firma, marcada por la colaboración con celebridades.

Que Chanel haya incorporado a Pascal como embajador de la casa no se trata solo de añadir otro rostro famoso a una campaña. Refleja el continuo interés de la marca por figuras reconocidas a nivel mundial que poseen tanto alcance como influencia cultural.

Esta decisión se produce mientras Chanel continúa perfeccionando su imagen moderna bajo una nueva dirección creativa, sin dejar de ser coherente con la forma en que tradicionalmente ha interactuado con figuras culturales del cine, la música y la moda.

Pedro Pascal, nuevo embajador de Chanel.

El papel de Pedro Pascal como embajador de Chanel lo sitúa en el creciente círculo de figuras culturales de la marca que representan mucho más que ropa. Es conocido mundialmente por sus interpretaciones en The Last of Us y The Mandalorian , pero fuera de la pantalla, también se ha convertido en un referente de estilo contemporáneo.

En la alfombra roja, el estilo de Pascal se caracteriza por la sastrería estructurada, las líneas depuradas y una naturalidad que no resulta recargada. Es el tipo de look que te hace replantearte lo que significa ir bien vestido hoy en día.

Para Chanel, este tipo de presencia es fundamental. La marca no busca simplemente visibilidad, sino resonancia. Los embajadores ahora funcionan menos como portavoces tradicionales y más como extensiones del espíritu de la marca.

Pascal aporta precisamente eso: familiaridad sin previsibilidad.

Dentro de la visión de Matthieu Blazy

La actual etapa creativa de Chanel está marcada por Matthieu Blazy, un diseñador conocido por elevar el lujo cotidiano a una dimensión táctil y profundamente reflexiva. Antes de Chanel, su trabajo en Bottega Veneta forjó una reputación de artesanía que se percibe a la vez moderna y arraigada. Su estilo se centraba a menudo en la textura, la construcción y la reinvención sutil, en lugar de en declaraciones ostentosas.

Lo que hace interesante el enfoque de Blazy es lo ponible que resulta en la vida real. ¿Conoces esas prendas que ves en una pasarela e inmediatamente te imaginas en tu propio armario, aunque sea con alguna pequeña modificación? Ese es el tipo de lenguaje de diseño con el que se le asocia. Es un lujo que no se siente inalcanzable.

Dentro de este marco creativo en constante evolución, los embajadores famosos se integran a la narrativa. Ayudan a plasmar ideas que, de otro modo, permanecerían abstractas. Por eso, cuando alguien como Pascal entra en escena, no se trata solo de la imagen, sino del tono. De cómo se percibe la marca cuando se la ve en el mundo real, no solo en una pasarela.

Por qué Pascal encaja con el estilo de la marca

La presencia de Pedro Pascal en el mundo de la moda se caracteriza por una naturalidad que encaja a la perfección con la estética en constante evolución de Chanel. Las publicaciones suelen describirlo como un transgresor de las reglas en la alfombra roja de la moda masculina. No se debe a que sea caótico, sino a que evita las fórmulas convencionales.

No recurre a trucos de estilismo llamativos ni a looks excesivamente complicados. En cambio, apuesta por prendas a medida, tonos neutros y siluetas cuidadas pero no rígidas. Suele encontrar el equilibrio entre estructura y suavidad, lo que forma parte de su atractivo.

Pascal suele lucir la ropa con una naturalidad asombrosa, como si nada estuviera excesivamente recargado, incluso cuando la paleta de colores es sobria o la silueta sencilla. El resultado final es elegante, pero a la vez accesible.

Chanel siempre se ha caracterizado por su estilo atemporal, pero hoy presenta esa idea de una forma más moderna y cercana. Pedro Pascal encaja a la perfección en esta filosofía, ya que su estilo no se limita a una sola versión de masculinidad o formalidad. Transita con soltura entre looks elegantes y relajados, demostrando cómo la moda de lujo se está volviendo más flexible y personal, en lugar de estar estrictamente definida.

Redefiniendo la masculinidad en Chanel

Chanel se ha asociado tradicionalmente con la moda femenina. Sin embargo, en los últimos años ha ampliado su enfoque en la identidad, el estilo y la influencia cultural. Esto incluye fragancias, referencias a la sastrería y la creciente presencia de figuras culturales masculinas en su ecosistema de embajadores. En lugar de reinventarse por completo, la casa está ampliando su vocabulario de estilo y quiénes lo encarnan.

Lo destacable aquí no es una reinvención de Chanel como marca de moda masculina, sino una sutil ampliación de sus códigos. La masculinidad, tal como se refleja en sus embajadores, se presenta cada vez más como fluida. Es algo expresivo, abierto y moldeado por la personalidad, no por reglas estrictas.

Si has estado atento a la evolución de la moda masculina moderna —que se centra menos en las reglas rígidas de la sastrería y más en la individualidad—, comprenderás por qué Pascal encaja tan bien en esta conversación. Su estilo se siente natural y auténtico. Y esa sensación de naturalidad es precisamente lo que el lujo contemporáneo busca capturar cada vez más.

Pedro Pascal looked effortlessly cool while walking the 2025 Emmys red carpet. 😎 📸: Getty pic.twitter.com/8rQ5IrWLBs — Page Six (@PageSix) September 14, 2025

Hacia dónde se dirige el lujo próximamente

La incorporación de Pedro Pascal a Chanel es mucho más que una simple campaña. Demuestra cómo las marcas de lujo están cambiando su forma de conectar con el público hoy en día. Se inclinan por personalidades que ya marcan tendencia y poseen un estilo propio inconfundible.

A medida que Chanel continúa evolucionando bajo la dirección de Matthieu Blazy, este tipo de colaboraciones hacen que la moda resulte más cercana. Además de ver las prendas en la pasarela, también puedes apreciar cómo lucen y se sienten en alguien que reconoces, alguien cuyo estilo incluso podría influir en el tuyo.

Y, sinceramente, por eso esta colaboración funciona tan bien. No se siente forzada ni excesivamente dramática. Se percibe como un paso natural en la dirección que ya está tomando la moda: hacia algo más auténtico, más relajado y con lo que es más fácil conectar.