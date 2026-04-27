Con el estreno de la nueva película biográfica "Michael", sobre el fallecido astro del pop Michael Jackson , los fans y los medios de comunicación han vuelto a escuchar las sinceras reflexiones de la también fallecida Lisa Marie Presley sobre su breve matrimonio con el Rey del Pop. La película, estrenada el viernes, narra el ascenso de Jackson desde los Jackson 5 hasta el estrellato mundial y ofrece una nueva perspectiva de su vida personal, incluyendo su turbulento matrimonio con Presley.

Presley, hija de Elvis Presley, se casó con Michael Jackson en mayo de 1994 tras un romance fugaz. Su unión duró hasta 1996 y estuvo marcada tanto por el amor como por las dificultades.

En unas memorias póstumas tituladas "De aquí a lo desconocido", escritas por su hija Riley Keough tras el fallecimiento de Lisa Marie en enero de 2023, Presley reveló detalles íntimos de su relación. Contó cómo Jackson la sorprendió al principio al revelarle que, a pesar de tener 35 años, aún era virgen cuando comenzaron a salir. En aquel entonces, Presley era aproximadamente una década menor, según el Daily Mail .

Presley escribió que Jackson le declaró su amor durante un viaje a Las Vegas. "Michael me dijo: 'No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas hijos conmigo'", recordó.

Añadió: "No dije nada de inmediato, pero luego dije: 'Me siento muy halagada, no tengo palabras'. Para entonces, sentía que yo también estaba enamorada de él".

Las memorias también insinúan los desafíos que llevaron a su eventual separación. Presley sugirió firmemente que los supuestos problemas de drogas de Jackson contribuyeron al fracaso de su matrimonio. Describió su relación como tumultuosa y reveló su tormento emocional en medio del escándalo de abuso sexual infantil de Jackson.

Según la biografía de J. Randy Taraborrelli, "Michael Jackson", Presley apoyó a Jackson durante las batallas legales, pero le instó a llegar a un acuerdo en las demandas presentadas por las familias de las presuntas víctimas.

Lisa Marie Presley reflexiona sobre las relaciones pasadas de Michael Jackson y su complejo vínculo.

Presley dijo que Jackson habló de su pasado amoroso, pero le restó importancia. "Dijo que ninguna de sus relaciones pasadas había sido significativa. 'Creo que besó a Tatum O'Neal y tuvo algo con Brooke Shields, que no fue nada físico aparte de un beso. Dijo que Madonna también intentó acostarse con él una vez, pero no pasó nada'", relató.

La pareja no tuvo hijos en común; Presley tenía dos hijos de su matrimonio anterior con Danny Keough, la actriz Riley Keough y Benjamin Keough, quien se suicidó en 2020.

Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a causa de un paro cardíaco relacionado con una sobredosis de sedantes y ansiolíticos. La muerte de Presley en 2023 se debió a complicaciones derivadas de una obstrucción intestinal causada por una cirugía de bypass gástrico previa, según AOL .

La película "Michael", dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, es un relato de la vida del cantante con el visto bueno de la familia.

Los comentarios de los lectores reflejan reacciones encontradas. Un usuario de Australia escribió: "Eran muy unidos; incluso después de la ruptura, ella estuvo de gira con él. Creo que MJ quizás era incapaz de tener una relación estable. Quién sabe". Otro usuario de Estados Unidos comentó: "Vi la película este fin de semana; la verdad es que me gustó mucho. No me lo esperaba".

Un telespectador británico añadió: "Esta noche vi el final de un programa sobre Michael. Básicamente decía cuántas drogas consumía y también que canceló su gira (cosa que ya sabíamos). Demostró lo enfermo que estaba. Que en paz descanse".

El renovado interés por las memorias de Lisa Marie Presley y la nueva película biográfica arrojan luz sobre la compleja vida personal de una de las figuras más emblemáticas de la música.