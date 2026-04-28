Un pastor de Florida que se labró cuidadosamente una imagen pública como experto en relaciones se encuentra ahora en el centro de un escándalo, después de que las autoridades descubrieran una serie de matrimonios que parecen contradecir los mismos consejos que él mismo promovió en su día.

Pastor de Florida que ofrecía consejos sobre relaciones es arrestado por cargos de bigamia.

Leslie Williams, de 62 años, es el protagonista del caso. El líder religioso, autor del libro de 2017 sobre relaciones matrimoniales titulado "Ámala así: Amarla nunca ha sido más profundo", fue arrestado por cargos de bigamia tras una investigación que reveló que podría haber estado casado con varias mujeres al mismo tiempo.

Williams, cuyo ministerio se desarrolla en The Villages, Florida, se había posicionado como un "gurú de las relaciones", ofreciendo orientación a las parejas sobre cómo construir matrimonios duraderos y fieles. Su libro hacía hincapié en el compromiso, la conexión emocional y lo que él describía como un amor "inquebrantable" entre los cónyuges, principios que ahora contrastan fuertemente con las acusaciones en su contra.

Según las autoridades, el caso comenzó a complicarse tras detectarse inconsistencias en la vida personal de Williams, especialmente en sus redes sociales. En diciembre, anunció públicamente su matrimonio con una mujer llamada Cindi, compartiendo publicaciones que recibieron mensajes de felicitación de sus seguidores. Sin embargo, algunos comentaristas se mostraron confundidos y cuestionaron si ya estaba casado.

Según los informes, esas reacciones despertaron sospechas que llevaron a los investigadores a examinar más detenidamente su historial matrimonial. De acuerdo con las autoridades, las pesquisas posteriores revelaron pruebas que sugerían que Williams había contraído varios matrimonios sin haber disuelto legalmente los anteriores, lo que motivó la emisión de una orden de arresto en su contra en Georgia a principios de este mes.

Florida pastor, Leslie Williams, who wrote book on how to love your spouse arrested in Georgia over allegations he has multiple wives 😳 pic.twitter.com/HeaN8uvx9E — My Mixtapez (@mymixtapez) April 27, 2026

Posteriormente, fue detenido en Florida y actualmente permanece bajo custodia sin derecho a fianza a la espera de su extradición a Georgia, donde enfrenta cargos formales por bigamia. Las autoridades no han revelado el número total de supuestos matrimonios, pero el caso ya ha generado gran atención debido al papel público y las enseñanzas del pastor.

Las revelaciones han conmocionado a muchos de quienes seguían el ministerio de Williams. Como predicador, se describía a sí mismo como un maestro de principios bíblicos y a menudo hablaba de preparar a los creyentes para el futuro. Sus escritos y sermones se centraban en gran medida en las relaciones, lo que hace que las acusaciones resulten particularmente impactantes para sus seguidores, quienes alguna vez lo consideraron una voz confiable en temas de matrimonio.

Usuarios de internet opinan sobre el arresto de un pastor en Florida.

La reacción en línea no se ha hecho esperar, y los críticos señalan lo que consideran una flagrante contradicción entre las enseñanzas de Williams y sus presuntas acciones. Algunos han calificado la situación de hipócrita, mientras que otros han pedido cautela, teniendo en cuenta que el proceso legal aún está en curso y que Williams todavía no ha sido condenado.

Según expertos legales, este caso pone de manifiesto cómo las figuras públicas, especialmente aquellas basadas en la autoridad moral o espiritual, pueden ser objeto de escrutinio cuando se cuestiona su conducta personal. La bigamia, si bien es relativamente poco común, sigue siendo un delito en muchos estados de EE. UU. y puede acarrear sanciones importantes si se demuestra su culpabilidad ante un tribunal.

A medida que avanza la investigación, se espera que salgan a la luz más detalles sobre las relaciones de Williams y el historial de sus matrimonios. Por ahora, el caso sirve como un claro recordatorio de la brecha que puede existir entre la comunicación pública y el comportamiento privado, especialmente cuando la confianza y las relaciones personales son fundamentales en ambos casos.