La influencer Jools Lebron se convirtió en una estrella mundial de las redes sociales de la noche a la mañana gracias a la viralización en TikTok de un video grabado en su auto, cuando iba camino al trabajo.

En él, esta latina y transgénero explicaba que como iba a su empleo como cajera en una de las sucursales en Chicago de la cadena de supermercados Marianos, se había maquillado de una manera "muy recatada y consciente", tomando en cuenta para donde iba.

Es decir "very demure, very mindful".

El mensaje era que hay un lugar y momento para cada cosa. Jools había ganado miles de seguidores maquillándose para parecerse a las muñecas Brat de su colección. Para el trabajo eso no era lo adecuado.

En pocas horas, el audio de su video cobró vida propia y se convirtió en una tendencia tan viral que incluso las estrellas de la próxima película de "Beetlejuice" y las cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Blanca crearon su propia versión.

De Humildes Comienzos a la Fama en TikTok

"Un día estaba jugando a ser cajera y haciendo videos en mis descansos. Y ahora, estoy volando por todo el país para presentar eventos," dijo Lebron en un video de TikTok donde hablaba sobre los cambios en su vida.

Esta es la traducción de sus palabras:

"¿Ven cómo me maquillo para el trabajo? Muy recatada (demure), muy (mindful=. No hago demasiado. Soy muy consciente mientras estoy en el trabajo. ¿Ven cómo luzco? Muy presentable. Muchas de ustedes van a las entrevistas pareciendo Marge Simpson y luego van al trabajo como Patty y Selma (Otros personajes de los Simpsons), no demure".

La historia de Jools Lebron es una de determinación y autenticidad. Nacida y criada en Estados Unidos, de ancestros puertorriqueños, Jools comenzó humildemente. Como muchas influencers trans se acercó a las redes sociales para encontrar su comunidad.

"No hay muchas mujeres trans grandes que son aceptadas en su vida real," explica.

El Impacto Viral

Después del lanzamiento de ese video, la locura comenzó. Su audio está en todas partes. Al momento de escribir esta historia, su video estaba en camino de alcanzar los 44 millones de visualizaciones. TikTok ya había cambiado su vida. Esta semana Ru Paul, presentado del éxitoso programa de televisión 'Drag Race', la llevó a una entrevista con Jimmy Kimmel.

"Pensé, vamos a ir muy natural. No hagamos demasiado. Entonces dije, no me presento el primer día con un delineado verde. No me presento pareciendo una payasa, pero realmente me refería a cómo me había presentado en otro trabajo," explicó en una entrevista con CBS Mornings.

Para Jools, el impacto de TikTok fue más que una simple fama. "Cuando comencé a hacer TikToks, encontré más chicas como yo. Encontré chicas que son de talla grande, que son trans, que están teniendo las mismas experiencias que vienen con esa combinación única," explicó. Y ahora, el mundo ha adoptado su enfoque "muy demure, muy mindful."

La Transición a la Fama

La fama llegó rápidamente para Jools, y la transición no ha sido sencilla. Sin embargo, su enfoque sigue siendo el mismo: autenticidad y mantenerse fiel a sí misma. En medio de su creciente popularidad, ha mantenido un equilibrio, adaptándose a su nueva vida sin perder de vista sus raíces y su comunidad.

Jools Lebron no solo es una estrella de TikTok; es una voz para muchas personas que comparten su identidad y experiencias. Su historia es un recordatorio de que, en el mundo digital, la autenticidad puede llevarte lejos, y en su caso, lo ha hecho con un estilo "demure y mindful."