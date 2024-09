Hong Soo-ah, actriz surcoreana que ha aparecido en distintos k-dramas, compartió detalles sorprendentes sobre sus ganancias y su carrera en China durante su participación en el programa de SBS, "Dolsing Fourmen". En el episodio transmitido el 3 de septiembre, la actriz estuvo acompañada por Solbi y No Min-woo, en el cual el presentador Lee Sang-min se mostró asombrado ante las declaraciones de la actriz.

"Perdóname por no estar al tanto del éxito de Hong Soo-ah en China," comentó el presentador. "Ella ha sido la primera actriz coreana en liderar un drama histórico chino tras ser seleccionada para un proyecto monumental de 15 millones de dólares (20 mil millones de wones)".

Hong confirmó esta información explicando que, aunque ya había recibido su bono de firma, aún no había comenzado el rodaje. "No tengo claro cuándo empezaremos a filmar, ya que la situación en China aún no permite que comencemos. Mis compañeros de elenco han estado esperando mucho tiempo para iniciar las filmaciones. Aunque se ha retrasado, estoy feliz de haber sido elegida para el papel principal", comentó Soo-ah.

A parte de su nuevo proyecto y el éxito que la actriz está teniendo en el mercado chino de entretenimiento, también se abordaron algunos rumores que han rodeado su imagen en los últimos meses, como el de que ella solo viaja en primera clase. Ante esto Hong aclaró: "No es algo que elija yo. El equipo de producción lo organizó para mí. En ese periodo también hice muchos anuncios y viajé a China con frecuencia".

Cuando se le preguntó si es cierto que los pagos en China son mucho mayores, Hong respondió: "Sí, en China las tarifas por aparición son considerablemente más altas. Tengo bastante dinero", dando así un pequeño vistazo a su éxito financiero.

De igual forma, durante el programa aprovecharon para compartir algunas anécdotas personales, donde la actriz contó una historia divertida que le había ocurrido con un amigo adinerado.

"Es un amigo muy cercano. Durante una cena, me dijo en broma, 'Si te casas conmigo, te daré mi mundo'. Fue una broma, pero la frase me pareció bastante interesante", relató la actriz. Cuando se le preguntó si el comentario podría haber sido serio, Hong rió y dijo: "Es un buen amigo, pero para ser sincera, tampoco es mi tipo".

Una amplia carrera

Hong Soo-ah de 38 años ha tenido una basta carrera en el mundo del entretenimiento en Corea del Sur. Entre algunos de sus títulos más destacados se encuentran "Fénix 2020", "Mango Tree", "Heaven & Earth", "Malice", "She's on Duty" y demás. Su gran habilidad en la actuación la ha llevado a aparecer tanto en series como películas, que van desde el género dramático hasta el terror.