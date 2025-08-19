La actriz británica Sophie Turner habló sobre uno de los momentos más incómodos de su carrera y no fue precisamente lidiar con insectos o las decenas de muertes. En realidad, tiene que ver con el actor Kit Harington, quien interpretó al personaje de Jon Snow, su hermano en la popular serie de HBO MAX Juegos de Tronos.

La estrella de "Game of Thrones" admitió que besar a su viejo amigo y coprotagonista Kit Harington para su próxima película The Dreadful fue mucho peor que filmar una escena con cucarachas.

En declaraciones a Late Night with Seth Meyers, la actriz de 29 años no se contuvo. "Tengo que ser sincera. Fue horrible", dijo Turner, calificando el beso en pantalla de "vil" y recordando lo mucho que les costó a ella y a Harington superarlo.

Según PageSix , Turner explicó que fue ella quien incorporó a Harington al proyecto de terror gótico. Como productora, pensó inmediatamente en él para el papel.

Después de enviarle el guión, Harington aceptó, pero le advirtió: "Esto va a ser realmente jodidamente extraño".

Al principio, Turner no entendió lo que quería decir. Pero al seguir leyendo, se dio cuenta de que el guion requería varias escenas íntimas entre sus personajes.

Eso planteó un problema singular para los actores, que habían pasado ocho años interpretando a los medio hermanos Sansa Stark y Jon Snow en "Juego de Tronos " de HBO. "Pensé: '¡Rayos! ¡Es mi hermano!'", recordó Turner.

Aún así, el guión era lo suficientemente fuerte como para que ambos decidieran que valía la pena seguir adelante.

Here's why Sophie Turner says she and her former "Game of Thrones" co-star Kit Harington were "genuinely gagging and retching" on the set of their new movie “The Dreadful.” pic.twitter.com/oXp8Geojri — AP Entertainment (@APEntertainment) August 18, 2025

Un beso incómodo deja a Sophie Turner y Kit Harington con arcadas

Cuando llegó el momento de filmar su primer beso, la incomodidad era imposible de ignorar. Turner reveló que tanto ella como Harington sintieron arcadas durante la escena.

"Lo olvidamos todo, y luego llegamos al set y es la primera escena de beso, y ambos tenemos arcadas. De verdad, es horrible. Fue lo peor", dijo, describiendo la experiencia como el punto más bajo de su carrera, según informó DailyMail .

El vínculo entre ambos hizo el momento aún más incómodo. Aunque Turner y Harington llevan años bromeando públicamente sobre su dinámica fraternal en "Juego de Tronos", representar su romance en pantalla puso a prueba su profesionalismo de maneras inesperadas.

Turner comparó la situación con su trabajo anterior, incluso sugiriendo que la escena de la cucaracha que filmó una vez fue más fácil de manejar que besarse con Harington.

A pesar de los desafíos, ambos actores se mantuvieron comprometidos con el proyecto, decididos a no permitir que la incomodidad personal eclipsara la película.

"The Dreadful", ambientada en el siglo XV durante la Guerra de las Rosas, sigue a Anne, interpretada por Turner, y su suegra Morwen (Marcia Gay Harden).

Sus vidas aisladas se ven interrumpidas cuando un hombre de su pasado, interpretado por Harington, reaparece.