La edición número 22 de Premios Juventud, el galardón de TelevisaUnivision, tendrá lugar el 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá. La cadena reveló la lista de nominados, en la que se incluyeron nuevas categorías y varias sorpresas.

El artista venezolano Danny Ocean comparte por primera vez con Bad Bunny la mayor cantidad de nominaciones, con seis cada uno.

Aquí está la lista completa:

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri MUA

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

Ca7riel & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

Roa

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P

Victor Mendivil

Girl Power

Amiga Date Cuenta – Ha*Ash & Thalia

Blackout – Emilia, Tini & Nicki Nicole

Chulo Pt.2 – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

En 4 – Kenia OS & Anitta

La Reina (Remix) – Lola Indigo, María Becerra & Villano Antillano

Mi Rey, Mi Santo – María José & Ana Bárbara

MiuMiu – Sofía Reyes, Luísa Sonza & Rainao

¿Para Qué Volver? – Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

Dallax – Feid & Ty Dolla $ign

Now or Never – Bon Jovi & Pitbull

Ojos Tristes (with The Marías) – Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías

Santa – Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

Tonight (Bad Boys: Ride or Die) – Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

La Cuadrada – Belinda & Tito Double P

Mercedes – Becky G & Oscar Maydon

Perdonarte ¿Para Qué? – Los Ángeles Azules & Emilia

Por Qué Será – Grupo Frontera & Maluma

Vivir Sin Aire – Maná & Carín León

Mejor Dance Track

2 The Moon – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha

Como la Flor – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Corridos y Alcohol – Steve Aoki & Oscar Maydon

Savage Funk (DJ Snake Remix) – Anitta & DJ Snake

Teka – DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

+57 – Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

Bing Bong – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

Degenere – Myke Towers ft. Benny Blanco

DTMF – Bad Bunny

Gata Only – FloyyMenor & Cris MJ

Hay Lupita – Lomiiel

La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

Polvo de Tu Vida – J Balvin & Chencho Corleone

Savage Funk – Anitta

Tommy & Pamela – Peso Pluma & Kenia OS

Mejor Mezcla Urbana

Adivino – Myke Towers & Bad Bunny

Carbon VRMOR – Farruko & Sharo Towers

Comernos – Omar Courtz & Bad Gyal

Gata Only (Remix) – FloyyMenor, Ozuna & Anitta

Gatitas Sandungueras Vol.1 – Álvaro Díaz & Feid

La Nena – Lyanno & Rauw Alejandro

Mamasota – Manuel Turizo & Yandel

Mírame – Blessd & Ovy on the Drums

Puro Guayeteo – Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

Teka – DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

Chaparrita – Standly & Yeri MUA

Nubes – De La Rose & Omar Courtz

Real Gangsta Love – Trueno

Tú et Moi – Judeline & MC Morena

Tu Vas Sin (FAV) – Rels B

Mejor Álbum Urbano

CVRBON VRMOR – Farruko

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Elyte – Yandel

Funk Generation – Anitta

La Pantera Negra – Myke Towers

Mr. W (Deluxe) – Wisin

Rayo – J Balvin

San Blas – Boza

Sayonara: Finales Alternos – Álvaro Díaz

Tranki, Todo Pasa – Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

2AM – Sebastián Yatra & Bad Gyal

Anestesia – Venesti, Goyo & Slow Mike

Cosas Pendientes – Maluma

Latina Foreva – Karol G

NuevaYol – Bad Bunny

Orión – Boza & Elena Rose

Priti – Danny Ocean & Sech

Soltera – Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

La_Playlist.mpeg – Emilia

Ley Universal – Danny Ocean

Loveo – Daddy Yankee

Nota – Jay Wheeler & Omar Courtz

Tamo Bien – Enrique Iglesias, Pitbull & IAMChino

Volver – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

Bala Perdida – Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

García – Kany García

Mientes – Reik

Querida Yo – Yami Safdie & Camilo

Samaná – Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

¿Cómo Pasó? – Ela Taubert

Me Toca a Mí – Morat & Camilo

Ojalá Pudiera Borrarte – Maná & Marco Antonio Solís

Se Va la Luz – Black Guayaba

Una Noche Contigo – Juanes

Mejor Canción Pop Balada

Abrázame – Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

El Cielo Te Mandó Para Mí – Ha*Ash

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Roma – Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

A Mucha Honra – Thalia

El Viaje – Luis Fonsi

Haashville – Ha*Ash

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Milagro – Sebastián Yatra

Panorama – Reik

Reflexa – Danny Ocean

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Ya es Mañana – Morat

Tropical Hit

Ale Ale – Marc Anthony

Baile Inolvidable – Bad Bunny

Desde Hoy – Natti Natasha

En Privado – Xavi & Manuel Turizo

Fuera de Lugar – Venesti

How Deep Is Your Love – Prince Royce

Imagínate – Danny Ocean & Kapo

Llorar Bonito – Luis Figueroa

Raíces – Gloria Estefan

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Tropical Mix

Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki

El Caballito – Fariana & Oro Sólido

Es un Secreto – Christian Alicea ft. DJ Buddha

Hoy No Me Siento Bien – Alejandro Sanz & Grupo Frontera

La Culpa – Kany García & Rawayana

Ohnana – Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

Qué Haces – Becky G & Manuel Turizo

Santa Marta – Luis Fonsi & Carlos Vives

Una Vida Pasada – Camilo & Carín León

Vestido Rojo – Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

Amor – Danny Ocean

Mi Refe – Beéle & Ovy on the Drums

Soleao – Myke Towers & Quevedo

Tengo un Plan (Remix) – Key-Key & Ozuna

Uwaie – Kapo

Mejor Álbum Tropical

Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! – Sergio George

Coexistencia – Luis Figueroa

Cuatro – Camilo

Eterno – Prince Royce

Muévanse – Marc Anthony

Natti Natasha en Amargue – Natti Natasha

Raíces – Gloria Estefan

Reparto by Gente de Zona – Gente de Zona

Yo Deluxe – Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

El Amigo – Christian Nodal

El Amor de Mi Herida – Carín León

Mira Quién lo Dice – Pepe Aguilar

Perdonarte ¿Para Qué? – Los Ángeles Azules & Emilia

Que Siga Pasando – Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

300 Noches – Belinda & Natanael Cano

Corazón de Piedra – Xavi

Dos Días – Tito Double P & Peso Pluma

Morena Canela – Chino Pacas

Si No Quieres No – Luis R Conriquez & Netón Vega

Tu Boda – Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

Amé – Christian Nodal

Cuéntame – Majo Aguilar & Alex Fernández

Mi Eterno Amor Secreto – Yuridia & Eden Muñoz

Mis Amigas las Flores – Ángela Aguilar

Un Millón de Primaveras (En Vivo desde la Plaza de Toros La México) – Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

Aquí Hay para Llevar – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

El Beneficio de la Duda – Grupo Firme

¿Qué Será de mi Ex? – La Adictiva

Tengo Claro – Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

Voy a Levantarme – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

Aquí Mando Yo – Los Tigres del Norte

Bandido de Amores – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

Con Todo Respetillo – Joss Favela & Luis R Conriquez

Rey sin Reina – Julión Álvarez y su Norteño Banda

Traigo Saldo y Ganas de Rogar – Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

Como Capo – Clave Especial & Fuerza Regida

Esa Noche – Eslabón Armado & Macario Martínez

Holanda – Línea Personal

Loco – Netón Vega

Me Prometí – Iván Cornejo

Triple Lavada Remix – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

Aquí Mando Yo – Los Tigres del Norte

Boca Chueca, Vol.1 – Carín León

Eden – Eden Muñoz

Encuentros – Becky G

Evolución – Grupo Firme

Éxodo – Peso Pluma

Jugando a que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Mi Vida Mi Muerte – Netón Vega

Next – Xavi

Pero No Te Enamores – Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein – Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares – Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga – Amanecer

José Ron – Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida

Angélica Rivera – Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz – Papás por Conveniencia

Livia Brito – Amanecer

Oka Giner – Las Hijas de la Señora García

Me Enamoran (Pareja de Telenovela)

Angélica Rivera y Diego Klein – Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron – Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar – El Amor no Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda – A.Mar

Creator del Año

Doris Jocelyn

Federico Vigevani

Isabella Ladera

Jessica Judith Ortiz

Jorge Chacón

Creator con Causa

Aaron Murphy

Alex Serrano

Alexis Omman

Carlos Eduardo Espina

Jesús Morales

Mejor LOL

Alex Quiroz

Dani Valle

Edy Suárez

Jose Ramones

Los Chicaneros

#GettingReadyWith

Alex Barozzi

Berenice Castro

Chantal Torres

Florencia Guillot Dors

Yayis Villarreal

Podcast del Año

El Bueno, La Mala y El Feo – Qué Tranza

Casados y Complicados

Date Cuenta Podcast

Indomables con Regina Carrot

Se Regalan Dudas

Stream que Nos Pegó

Emilio Antun

Envinadas

Karime Kooler

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

#ModoAvión

Alan Estrada

Katy Esquivel

Luisito Comunica

Luz Carreiro

Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero