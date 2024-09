En 2025 volverán las emociones de 'La Casa de los Famosos' a Telemundo y lo harán de la mano de una versión que reunirá a varios exparticipantes de la emisión que quieran repetir la experiencia y no se hayan llevado el premio del primer lugar, entre los que se encuentra Arturo Carmona, el ex de Alicia Villarreal.

En una reciente entrevista que otorgó a 'La Saga', emisión encabezada por Adela Micha, el papá de Melenie habló de su participación en 'La Casa de los Famosos 3', una edición que terminó siendo ganada por la boricua Madison Anderson, mientras que él fue eliminado en el día 63, es decir, un mes antes de la Gran Final.

Si bien es cierto no fue su primera participación en un programa de TV estas características, pues en el 2005 estuvo en 'Big Brother VIP 4', Arturo Carmona confesó que en más de una ocasión rechazó la invitación que le hicieron al reality de Telemundo, pues no le interesaba volver a exhibir su vida, aunque cambió de parecer cuando se le presentó un problema fiscal al que debía hacer frente.

"Yo, la verdad, entré porque tenía una bronca fiscal, es verdad. Yo estaba en una situación en la que necesitaba flujo ya. Le había dicho a la primera temporada que no y a la segunda porque no me interesaba hacerlo, la verdad. Tenía trabajo, pero en ese momento sí necesitaba flujo, entonces eso es lo que me motivó a entrar", comentó en un fragmento de su conversación.

En otra parte de la plática habló de un tema del que en las versiones de 'Gran Hermano' no se hablaba y es el sueldo de los participantes, al asegurar que él acordó con la producción que le pagaran su sueldo completo, sin importar si salía desde la semana o no uno, por lo que fue de los que más dinero se embolsó y vaya que le fue de mucha ayuda para hacer frente a su crisis fiscal.

"Me quedé dos meses y medio porque la de allá dura tres meses. (Me quedé) casi hasta el final. (Pagan) por semana, pero hasta el final. Hay un formato donde te pagan una lana, una cantidad, y como tienes que seguir yendo a las galas, te pagan un 50%, baja, yo negocié 100% todo", compartió Arturo Carmona en la conversación.

A pesar de que no logró trascender en su vuelta a este reality, lo que sí consiguió es que no se le viera como el ex de Alicia Villarreal, algo que sí sucedió en el 2005, donde todos decían que estaba ahí por su expareja y no por él.

Aunque no fue catalogado con el ex de, lo que sí pasó es que Arturo mostró ante todos su lado más celoso, mismo que habría sido el causante de su eliminación, pues los televidentes se casaron de verlo encelando a las habitantes.