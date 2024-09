"El juego terminó para él", fue la frase con la que 'La Jefa' anunció el fin de la era de Adrián Marcelo como habitante de la segunda temporada del exitoso programa de TV 'La Casa de los Famosos México', luego de que el influencer decidiera abandonar la emisión de Televisa la madrugada de este miércoles.

Su inesperada partida se dio minutos después de que la controversial emisión perdiera a varios de sus patrocinadores por la forma en que el hoy exhabitante solía referirse a sus compañeros, en especial a las mujeres, por lo que marcas optaron por retirar su apoyo, al considerar que lo que se mostraba en el programa iba en contra de sus valores y del ejemplo que ellas buscaban darle a la ciudadanía.

Discusión con Gala Montes lo detonó todo

A pesar de que tenía una guerra cazada con Arath de la Torre, a tal grado de que el domingo pasado lo amenazó con ventilar temas que afectarían a su familia, en especial a su hijos, no fue por algo relacionado a él que se dio su salida, sino a una discusión que tuvo en plena gala con Gala Montes, luego de que Odalys Ramírez lo cuestionara abiertamente por algo que dijo previo a la eliminación de 'Gomita'. En aquel entonces lanzó el comentario: "Una mejor menos para maltratar", lo que en su momento pasó desapercibido para muchos, pero que fue puesto en la mesa este martes.

Tras mostrarse el fragmento de la conversación que tuvo con los integrantes sobrevivientes del Team Tierra, Adrián Marcelo se defendió y argumentó que no lo había dicho en el sentido que se tomó, sino que fue una reacción a lo que vivió minutos antes en el posicionamiento de Arath y Gala, luego de que esta última lo tachara de misógino.

"Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas, incluso Gala se atrevió a hacer de todo para exhibirme, que teme por la seguridad de sus compañeras, cuando podrían también revisar que en ningún momento mi actitud, mis comportamientos, mis conductas han sido para violentar mujeres. Fue para que Gala escuchara la ironía (...) Fue una broma para ironizar", dijo el controversial influencer regiomontano al inicio de su defensa.

Aunque en un inicio Odalys Ramírez no quiso dar pie al debate, ni a la réplica, pues solo quería escuchar la versión de Adrián Marcelo, Gala Montes tomó la palabra y lo confrontó, al asegurar que continuaba agrediendo a las mujeres de la casa, en especial a ella, pues durante su defensa dijo que era una débil emocional y que estaba medicada.

"Sigue violentándome, hablando cosas de mí, de mi enfermedad. Yo llevo aquí siete semanas y he estado perfectamente bien y sigue metiéndose con esos temas. Es una persona misógina y no debería estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende. Estás más seguro aquí adentro, que allá afuera. No te hagas el hipócrita", le recriminó la actriz.

Aunque ahí terminó la discusión, pues Odalys Ramírez los interrumpió, la batalla entre los involucrados siguió fuera del aire, donde Adrián Marcelo exhibió que Gala Montes sufrió explotación infantil por parte de su mamá, lo que detonó de nuevo la bomba.

Tras varios minutos de discusión entre ambos, Adrián Marcelo reiteró sus deseos de salir del show, algo que ya había solicitado el domingo, pero la producción habría buscarlo retenerlo o, por lo menos, eso es lo que él insinuó.

"Yo hasta aquí llegué 'Jefa', si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame, con todo respeto ya no es un tema que me interese", dijo Adrián Marcelo en la pausa de la gala, pero fue interrumpido por 'La Jefa', pues el influencer reiteró sus deseos de irse y ella lo invitó a hacerlo al terminó del show.

Unilever se lleva a todas sus submarcas.

El encontronazo entre Gala Montes y Adrián Marcelo desencadenó en un live realizado por la hermana de la actriz, así como en una desbandada de patrocinadores encabezados por Unilever, uno de los principales inversionistas en el show, el cual anunció el retiro de todas y cada una de sus submarcas, entre las que se encuentran Rexona, Holanda y muchas otras más.

"Contar con un conjunto de valores sólidos que promuevan el respeto a las personas y la sociedad, es lo que siempre ha guiado nuestras operaciones, asociaciones y marcas. Con este compromiso en mente, es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debido a que, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes, que no se alinean con los valores de la compañía", se lee en un fragmento del comunicado emitido por Unilever, en el que también desaprobaron todo tipo de violencia, agresión o actos denigrantes.

Cklass también alzó la voz.

Además de Unilever, Cklass, una marca que suele creer ciegamente en este tipo de proyectos, también dio su postura al respecto, aunque no anunció abiertamente su retirada de la polémica emisión, sí condenó lo vivido dentro de la casa y algunas conductas que van en contra de esa marca que está comprometida con la inclusión, el respeto y la solidaridad.

"Condenamos enérgicamente las situaciones negativas que se han suscitado en el reality show de los famosos en México, en el cual, reiteradamente se han emitido ciertos mensajes de algunos participantes que no comulgan con los valores que promovemos en esta gran familia. Para nosotros es importante dejar en claro que no respaldamos comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas", señaló Cklass, que también hizo alusión a la violencia verbal y actos denigrantes.

Así fue el adiós de Adrián Marcelo.

La postura que adoptaron los patrocinadores, quienes son los que mantienen el programa a flote, habría desencadenado en la salida de Adrián Marcelo, pues el programa estrella de Televisa no puede darse el lujo de desobedecer a los que realmente mandan y pagan el sueldo de cada uno de los involucrados en este experimento, por lo que fue llamado al confesionario y ya nunca más volvió a la casa y el resto ya es historia:

"Habitantes, mucha atención, por favor, a lo que voy a decir. Tengo algo muy importante que decirles. Hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él", se oyó decir a 'La Jefa' ante el silencio de todos los habitantes, quienes se quedaron en shock con la noticia.

Ponen en duda motivo de su abandono

Hasta el momento se desconoce si en realidad Adrián Marcelo abandonó 'La Casa de los Famosos México 2' por voluntad propia o si se trató de un abandono forzado, de un abandono negociado o de una expulsión, pues hay varios que consideran que la decisión no vino de él, sino de alguien de arriba y a la fuerte presión ejercida por los patrocinadores, tal y como lo dio a conocer el periodista Alex Kaffie en su cuenta de Instagram

"TELEVISA le solicitó a Adrián Marcelo Moreno Olvera, sin la opción de que este diera un no como respuesta, renunciar a su participación en La Casa de los Famosos México 2. No fue Gala Montes la que consiguió que Adrián Marcelo abandonara el juego, sino los auspiciadores que pagan los sueldos de todos los ahí involucrados. Y es que, repito, si hay algo que pone a temblar a Televisa es que los anunciantes retiren su publicidad", publicó Kaffie a altas horas de la madrugada.

'La Divaza' apoya que se trató de una expulsión

La teoría del periodista fue compartida por varios de los seguidores del proyecto y hasta por algunos exparticipantes de la emisión, como sucedió con 'La Divaza', a quien también le tocó abandonar otra versión del reality, por lo que sabe perfectamente cuál es el proceso que se sigue cuando alguien abandona la emisión por voluntad propia, así como el procedimiento que se realiza cuando alguien es expulsado.

"Ese abandono parece que es más una expulsión pero le diremos abandono #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX2", escribió 'La Divaza', a quien también le tocó salir de la emisión por la puerta de atrás, pero con la frente en alto, pues tuvo oportunidad despedirse de sus compañeros, algo que no sucedió con Carlos 'El Cañón' Gómez, quien fue expulsado, luego de que golpeara en la cara a Rodrigo Romeh.

El influencer guarda silencio

A horas de su expulsión ni Adrián Marcelo, ni nadie de su entorno, se han pronunciado al respecto, siendo 'Mole', su amigo y colaborador, el único que ya rompió el silencio, pero lo hizo de manera muy escueta y con un: "Se acabó 'La Casa de los Famosos'".

Rumores van y rumores vienen

Aunque aún no hay nada confirmado, existe el rumor de que Endemol y Televisa buscarán darle un giro al programa en la recta final, al incluso comenzar a llevar a más celebridades a la casa, siendo Wendy Guevara, la ganadora de la primera tempora

da, una de las que podría entrar al proyecto para llevar algo de alegría en estos momentos de muchísima tensión.

Reunión extraordinaria de altos ejecutivos de Televisa con EndemolShine Boomdog tras el anuncio del retiro de Unilever y todas sus marcas.



¿Quiénes siguen en la competencia?

Con el abandono de Adrián Marcelo, la emisión se queda con tan solo 8 habitantes, de los cuales Agustín Fernández está inmune, mientras que Ricardo Peralta, Sian Chiong, Arath de la Torre, Brigitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares siguen en juego.