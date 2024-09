Lenny Tavárez está atravesando su mejor momento personal, y el mejor reflejo es su más reciente trabajo. Con su nuevo álbum, 'Brillar', ya disponible en todas las plataformas digitales, el talentoso artista urbano ha demostrado una vez más que no se deja encasillar en las expectativas del género.

En esta nueva propuesta, Lenny Tavárez explora ritmos tan diversos como el reggaetón, la bachata, la salsa y la electrónica, reflejando su evolución de adentro hacia afuera. En una reciente conversación exclusiva con Enstarz Latino, el puertorriqueño compartió detalles íntimos de su proceso creativo, su vida familiar y su compromiso con causas que llevan su sello personal.

"Brillar es la mejor versión de mí"

"Brillar es básicamente la mejor versión de mí como compositor, intérprete y persona," comentó Lenny Tavárez con orgullo. Este álbum, según sus propias palabras, es el resultado de una fórmula que combina autenticidad, disciplina y un toque de riesgo. Su versatilidad artística resplandece a lo largo del proyecto, que comienza con un reggaetón fresco y va evolucionando hacia otros géneros como la bachata, destacando el tema 'Tu Feo', una colaboración con el ícono Prince Royce.

"Tu Feo": La magia de Lenny y Prince Royce en bachata

Uno de los momentos más vibrantes de 'Brillar' es, sin duda, la colaboración entre Lenny Tavárez y Prince Royce en la canción 'Tu Feo'. "Yo quería hacer una bachata que fuera divertida, juvenil, que no fuera ni cortavenas ni demasiado seria", confesó el cantante.

Lenny Tavárez se inspiró en la famosa 'Corazón Sin Cara' de Prince Royce, su bachata favorita, para crear el tema. Una vez terminado, decidieron invitar a Prince Royce a colaborar, y el resultado fue una canción fresca que fusiona la energía juvenil de Lenny con el toque inconfundible del rey de la bachata.

El impacto de la paternidad en su música

Lenny Tavárez también compartió cómo su nueva etapa como padre ha influido profundamente en su música. "Ser papá me ha hecho pensar más en lo que quiero dejarles a mis hijos, y eso se refleja en mis letras", explicó.

Para él, la estabilidad en su vida familiar le ha permitido componer desde un lugar más profundo y emocional. Este crecimiento personal se percibe en varios de los temas de 'Brillar', donde explora temas de amor, sanación y superación.

Compromiso con el baloncesto femenino en Puerto Rico

Más allá de la música, Lenny Tavárez está comprometido con el apoyo al deporte en su país natal.

Uno de los proyectos que más le apasiona es su inversión en el baloncesto femenino en Puerto Rico, un deporte que, según el artista, ha recibido poca atención y necesita mayor apoyo. "Decidí poner mi granito de arena en el baloncesto femenino porque es algo que me llena el alma", comentó emocionado.

Lenny Tavárez, quien jugó baloncesto durante gran parte de su vida, siente una conexión especial con este deporte y decidió aportar para visibilizar a las atletas puertorriqueñas que, en su opinión, merecen, tal como el nombre de su álbum, brillar.

"Nos han enseñado a no hablar de política, pero eso tiene que cambiar"

Sin miedo a abordar temas delicados, Lenny Tavárez también expresó su frustración con la educación que desalienta la discusión de asuntos políticos y religiosos. "A mí siempre me han educado para no meterme en temas de religión y política, pero odio esa educación", dijo con firmeza. Para el artista, es crucial que se abran estos debates, especialmente en momentos críticos para su país, Puerto Rico.

Haciendo un llamado a los jóvenes, instó a sus compatriotas a inscribirse para votar antes de la fecha límite del 21 de septiembre, asegurando que la participación cívica es clave para generar un cambio en la isla. "Me han llevado a mí a tener que salir de Puerto Rico a buscar mis oportunidades, y así a muchos otros puertorriqueños", comentó, mostrando su preocupación por la situación actual en su tierra natal.

"La música es mi psicólogo"

Para Lenny Tavárez, la música es mucho más que una carrera: es su válvula de escape emocional. "Yo no escribo en un diario, mi música es mi manera de desahogarme", confesó. Aunque prefiere no abordar directamente temas políticos en sus canciones, reconoce la importancia de usar su plataforma para hablar de lo que le importa y contribuir al cambio. Este compromiso no solo lo define como artista, sino también como un ciudadano preocupado por el bienestar de su país.