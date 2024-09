La música latina cuenta en su historia con bandas que han sido populares a lo largo de los años, pero pocas como Aventura, que actualmente se encuentra en su gira de despedida y que se espera que por última vez visite Estados Unidos para una despedida con su gira 'Cerrando Ciclos' el próximo 6 de diciembre de 2024 en el UBS Arena de la ciudad de Nueva York.

La noticia fue confirmada este lunes por la propia banda en sus redes sociales, en respuesta al clamor popular de un concierto adicional de Aventura en Estados Unidos, para todos aquellos aficionados que no pudieron asistir a los ocho shows sold out que Romeo Santos y compañía hicieron en el pasado mes de mayo en Nueva York y que marcaron un récord de asistencia para una banda latina.

Anteriormente habían emprendido un intenso tour por norteamérica que comenzó el 1 de mayo y que en inicio contemplaba 20 conciertos hasta el 11 de junio, pero que fue ampliando su calendario por la demanda colectiva que despertaron los Reyes de la Bachata, luego de su anuncio a comienzos de año, descrito como un cierre los músicos al momento de su anuncio en febrero.

"Este año hay algo que debo realizar y concluir", comentó Romeo Santos en un comunicado. "Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas".

El llamado a un nuevo concierto en Estados Unidos también es un regalo para los fanáticos de temas como 'Obsesión', 'Un Beso' o 'Dile Al Amor' que vieron y disfrutaron el crecimiento de la banda desde sus inicios en los años 90 hasta convertirse en la cara mundial de la bachata en el país y el mundo entero.

Aventura seguirá por Europa antes de cerrar en Latinoamérica y Nueva York

El interés que ha generado Aventura con 'Cerrando Ciclos' ha sido tal que actualmente se encuentran de gira por España y recientemente cerraron dos impresionantes y exitosos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu.

La emoción de sus fans por su increíble música les causó problemas al presuntamente sobrepasar los límites sonoros permitidos establecidos por las ordenanzas municipales de Madrid y que han desatado críticas en los vecinos aledaños desde que el recinto comenzó a ser usado como espacio para conciertos, comenzando con presentaciones de Taylor Swift y extendiéndose a otros artistas como Karol G.

Se espera que, una vez terminen la gira por Europa en septiembre, que continuará con shows en Tenerife, España (13 de septiembre), Bilbao, España (19), Ámsterdam, Países Bajos (21), Londres, Reino Unido (22), París, Francia (24) y Zúrich, Suiza (25 y 26), regrese a Latinoamérica para continuar su tour en octubre por Panamá, Costa Rica y varias presentaciones y fechas en Puerto Rico.

Luego cerrarán el ciclo en Nueva York.

Se espera que una vez culmine el cierre del trayecto como Aventura, Romeo Santos continúe su carrera como solista, esperando también un nuevo disco en su carrera que seguirá el último trabajo qué lanzó en 2022 bajo el título de La Fórmula Vol. 3.