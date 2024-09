La edición de 2024 de los MTV VMAs promete momentos icónicos y grandes sorpresas. Entre estas están las presentaciones de los artistas latinos Camila Cabello, Karol G, Anitta y Rauw Alejandro. Katy Perry tendrá un espacio especial como receptora del premio más importante de la noche, el Vanguard, que el año pasado recibió Shakira.

Sin embargo, pocos números musicales han causado tanta expectativa como el de Eminem, quien regresa a los VMAs, después de una larga ausencia.

La edición 2024 de los MTV VMAs está prevista para este miércoles, 11 de septiembre en la UBS Arena de Nueva York. La gala estará conducida por la rapera Megan Thee Stallion, quien también tendrá una presentación.

Además de los latinos y Katy Perry, que ya hemos visto en los ensayos. La lista de los artistas encargados de brindar shows incluye a Chappell Roan, Shawn Mendes, Sabrina Carpenter, GloRilla, Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz y LISA, entre otros.

Eminem en los VMAs

Eminem, uno de los raperos más influyentes de los últimos tiempos, será el encargado de abrir los VMAs 2024. Esta será su primera aparición en televisión desde el lanzamiento de su álbum 'The Death of Slim Shady' (Coup de Grâce) en julio de este año, marcando un regreso significativo a los escenarios.

Eminem ya había inaugurado la ceremonia en 2010, cuando interpretó "Not Afraid" y "Love the Way You Lie" junto a la famosa cantante Rihanna. La última actuación del rapero en los premios de MTV fue en 2022, cuando se presentó virtualmente junto a Snoop Dogg durante una presentación innovadora que acaparó todas las miradas del público y la crítica por igual.

Además, este año, Eminem aspira a llevarse ocho estatuillas en categorías tan importantes como Video del Año, Mejor Hip-Hop y Canción del Verano, entre otros.

¿Quiénes lideran las nominaciones de los MTV VMAs Awards?

Taylor Swift es la artista con más nominaciones a los VMAs de 2024, con 10 postulaciones. Le siguen Post Malone (9), Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter (8); Megan Thee Stallion y SZA (5) y LISA, Olivia Rodrigo y Teddy Swims (4).

¿Dónde ver los MTV VMAs 2024?

Los VMAs serán transmitidos el 11 de septiembre a partir de las 8 p.m. ET, y podrás verlos por a través de MTV, la cadena TelevisivaUnivision, y diversas plataformas de streaming, incluyendo Hulu, Youtube TV y Paramount+.

Cabe señalar que, al principio, los galardones tenían previsto celebrar la gala de este año el martes 10 de septiembre; sin embargo, la cadena televisiva decidió cambiar la fecha para no competir con la transmisión del debate presidencial que se celebrará en Estados Unidos.