A la difícil situación que atravesó recientemente con la pérdida de su madre y hermana el mismo día, ahora se le suma la preocupación por su estado financiero. Al parecer, Mariah Carey enfrenta complicaciones económicas debido a la acumulación de deudas y préstamos relacionados con su lujoso penthouse en Nueva York.

Según Daily Mail, a pesar de tener un patrimonio neto estimado en $350 millones, la cinco veces ganadora del Grammy ha pedido préstamos multimillonarios para mantener su estilo de vida.

En 1999, Carey compró un penthouse en Tribeca, Nueva York, por $9 millones en efectivo, utilizando la empresa Franklin Views LLC. Más tarde, combinó esta propiedad con otro apartamento del piso de abajo, aumentando su valor.

Pero ahí no paró, a lo largo de los años, tuvo que recurrir a préstamos para cubrir sus gastos. En 2009, pidió un préstamo de $8 millones al JPMorgan Chase Bank y en 2015, otro de $2,6 millones al City National Bank, conocido como el "Banco de las Estrellas" por otorgar grandes préstamos a clientes adinerados a tasas de interés bajas.

Los movimientos financieros de la cantante continuaron en 2016, cuando refinanció su hipoteca a $17.6 millones, obteniendo un adelanto de $9,6 millones, justo antes de finalizar su divorcio de Nick Cannon. Posteriormente, en 2018, incrementó la cantidad del préstamo a $18.6 millones, recibiendo un millón adicional en efectivo​.

Su situación financiera se volvió más complicada (o al menos evidente) con la venta de su mansión de nueve habitaciones en Atlanta. Carey la compró por $5,65 millones y la vendió por solo $3.92 millones, generando una pérdida de $1,73 millones en apenas 18 meses.

Se cree que la necesidad de estos préstamos y ventas de propiedades se debe a su estilo de vida extravagante, que incluye gastos mensuales de alrededor de un millón de dólares en ropa de diseñador, regalos y otros gastos de lujo.

Su ex esposo Nick Cannon, quien recientemente aseguró que podría volver al lado de la cantante, llegó a mencionar que simplemente salir de casa le costaba a la estrella, entre $150.000 y $200.000.

Además, se comenta que sus ingresos son solo cíclicos, generando más ganancias durante la temporada navideña gracias a su icónica canción "All I Want for Christmas Is You"​, por lo que podría ser otra razón de su iliquidez durante el resto del año.

Pero a pesar de estas dificultades financieras, Carey aún posee su penthouse en Tribeca, que actualmente está valorado entre $30 y $35 millones, lo que le permite tener cierta flexibilidad financiera en caso de necesitar más efectivo y pedir nuevas hipotecas.

Y si tomamos en cuenta que estará de gira por Brasil y China, más la gira navideña de este año y una residencia en Las Vegas, programada para enero de 2025, es posible que pueda mejorar su situación económica en los próximos meses.