Las alarmas del K-pop y del mundo de la música en general se han encendido tras que algunos internautas se percataran que en el sitio web oficial de Jennie de BLACKPINK se encontraba una cuenta regresiva que marcaba tan solo horas.

El descubrimiento dejó atónitos a todos, ya que la cantante y actriz no había anunciado ningún comeback para el mes de septiembre por medio de sus redes y canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: La fanbase de Dove Cameron en Brasil le da la espalda a la artista

Sin embargo, un par de días atrás, ODDATELIER, el sello discográfico y compañía de entretenimiento creada por Jennie, anunció una alianza con Columbia Records para los próximos proyectos como solista de la artista.

Si bien tras el anuncio no se dieron mayores detalles de las actividades como solista de Jennie, se habló de un posible regreso de la misma para octubre. A pesar de ello, la cuenta regresiva en el sitio web podría indicar que la cantante está a punto de lanzar un nuevo movimiento en su carrera como solista.

Hasta el momento, ni Jennie, ni ODDATELIER, ni Columbia Records han emitido un comunicado por medio de sus redes sociales para aclarar la incertidumbre. Por otro lado, se ha visto en las últimas horas a la surcoreana paseando por las calles de Hollywood, haciendo que los rumores de su posible regreso solo vayan en aumento.

Jennie was spotted in Hollywood. pic.twitter.com/DcsjBkqYE4 — Kpop Statistics (@kpopstat) September 18, 2024

Jenine, al igual que sus compañeras de grupo Lisa, Rosé y Jisoo se despidieron de la empresa YG Entertainment en diciembre de 2023 cuando decidieron renovar su contrato como grupo, pero no como solistas. A partir de ese momento tanto Jennie como Lisa fundaron sus propias empresas, lo que les brindaría total libertad creativa y decisión en sus proyectos en solitario.

Si bien, Jennie Kim debutó como solista en 2018 con su éxito 'Solo', no tuvo seguimiento en esa nueva etapa hasta 2023, cuando tuvo la oportunidad de salir en la serie de HBO 'The Idol', donde además de tener un papel en la misma, trabajó en la música de la serie con el tema 'One of the girls'. Ese mismo año, en octubre lanzaría un sencillo especial titulado 'You & Me'.

Tras la salida de YG, Jennie lanzó un verso en su campaña junto Beats by Dre lo que parecía ser su próximo éxito en solitario y se rumoreaba que se trataba de una tiradera contra su ex empresa. A pesar de que el clip y el audio se hicieron virales en redes, una versión completa de la canción nunca ha visto la luz, o por lo menos no hasta la fecha.

La última incursión de Jennie en la música fue la colaboración 'SPOT!' con ZICO, publicada en abril de 2024. A pesar de todo, la sorpresiva cuenta regresiva en su sitio web solo ha emocionado a los fans, quienes están seguros que se trata de nueva música por parte de la artista, el cual podría ser el primer proyecto bajo su empresa ODDATELIER, lo que marcaría un nuevo inicio en la carrera de la talentosa estrella del K-pop.