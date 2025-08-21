El artista mexicano Cristian Castro confirmó que en los próximos meses lanzará un nuevo álbum de estudio, el primero desde su tributo a Juan Gabriel de 2018, para el que está trabajando nada más y nada menos que con el productor puertorriqueño Eduardo Cabra, reconocido por los Grammy y Latin Grammys y famoso por formar parte del dueto Calle 13.

El "Gallito Feliz" hizo el anuncio durante una visita a Despierta América, el matutino de la cadena Univision, en la que presentó además su nuevo tema Los Hilos del Pasado, escrita por su prima Fernanda Castro, quien hace un dueto con él.

La canción es el tema principal de la telenovela del mismo nombre, protagonizada por Bárbara López y Emmanuel Palomares, con el regreso a la televisión de la actriz mexicana Yadhira Carrillo, quien está acompañada de David Zepeda y Eduardo Santamarina.

El productor de Los Hilos del Pasado es nada más y nada menos que su tío José Alberto "El Güero" Castro, hermano de la madre de Cristian, la legendaria artista Verónica Castro, quien convocó a su famoso sobrino después de que decidiera aceptar una canción de Fernanda para encabezar la banda sonora de su nueva telenovela, que comenzará a ser transmitida el 10 de septiembre en Univision.

"Cuando la escuché me gustó mucho y de inmediato pensé en Cristian", contó El Guero a ENSTARZ Latino y The Latin Times. "Se la pasé y no solo accedió a cantarla, sino que fue él quien propuso que Fer cantara con él. Lo que es un lujo".

Para Cristian, el cantar con su prima "ha sido un placer" y recordó como fue él quien la instó a prepararse universitariamente para una carrera musical, y que se enfocara también el la composición. "Fue lo que le recomendé cuando me preguntó y estoy orgulloso de que me haya hecho caso", manifestó.

Los Lazos del Pasado es una hermosa balada, que transmite la emoción y la intensidad de la telenovela y las historias que teje. Es una versión moderna de la venezolana Cristal.

El nuevo disco de Cristian Castro

Sin embargo, esta no fue la única noticia musical que dio el artista. El Gallito Feliz confirmó que en los próximos meses saldrá al mercado su próximo disco, producido por Cabra. "Hay reggaetón pop, cumbia pop y, claro, las baladas".

Es su décimo séptima producción de estudio y la primera con temas inéditos en casi una década.

Aquí está la interpretación completa.

