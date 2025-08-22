El artista Ernesto Barajas, creador y líder vocal de la banda de música mexicanaEnigma Norteño, fue enterrado en la ciudad mexicana de Guadalajara en una conmovedora ceremonia en la que sus seres queridos, incluyendo a los músicos de su banda, lo despidieron con música y lanzaron globos hacia el cielo.

Mientras tanto, las autoridades del estado de Jalisco dieron los primeros informes sobre la investigación del asesinato de Barajas, quien fue baleado en la ciudad de Zapopan, mientras compraba cuatro vehículos para miembros de su equipo y su familia.

Las exequias de Barajas, de 38 años, comenzaron en Guadalajara, la capital de Jalisco, a donde el artista se había mudado un año y medio antes, escapando de las amenazas de muerte que le habían realizado en Sinaloa.

En la funeraria local Moreh, amigos y personas allegadas presentaron sus respetos a sus restos y a la familia. Decenas de personas acudieron al funeral, mientras que arreglos florales blancos inundaron el local.

La escena fue dolorosa, pero la mayor expresión de duelo por la muerte de Ernesto Barajas se vivió en su entierro. Escenas desgarradoras protagonizadas por su familia, incluyendo a su esposa Alexis Sillas, y sus dos hijos.

Los integrantes de Enigma Norteño, la banda que fundó en 2004, interpretaron temas como "Te vas ángel mío", que se escuchó durante su sepelio, en el que se podían observar arreglos florales tradicionales, pero también con motivos artísticos como un acordeón, una clave de sol. Otros músicos y compositores presentes incluyeron a Luciano Luna y Beto Sierra.

Las investigaciones sobre el asesinato de Ernesto Barajas

El fiscal Salvador González de los Santos declaró durante la conferencia de prensa el jueves 21 de agosto y describió lo que las investigaciones han arrojado sobre el crimen.

"Cuando estaban pagando el servicio de pensión es cuando llegan los sujetos en motocicleta y atacan directamente al cantante, hablamos directamente, porque es el que tiene más impactos de bala", indicó.

"El acompañante que es su compadre tiene un solo impacto, y la empleada que les estaba cobrando resultó con una lesión en su pierna y está fuera de peligro", dijo en referencia a las otras víctimas. El hombre, identificado como Chema Quintero, murió en el acto.

Asimismo, González descartó que Barajas y Quintero hayan sido víctimas de la guerra que mantienen desde hace casi un año las diferentes facciones del Cartel de Sinaloa. Sin embargo, admitió que las hipótesis están enfocadas en los narcocorridos de Enigma Norteño.