La música mexicana está de luto con la muerte de Nayeli "La Reina de la Cumbia". El fallecimiento de la artista fue informado por su propia familia González Orozco, en la cuenta de Facebook de la artista.

"Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amada Nayely, conocida con cariño y respeto como "La Reina de la Cumbia". Su alegría, talento y carisma iluminaron los escenarios y los corazones de todos quienes la escucharon y compartieron con ella momentos inolvidables", indica el comunicado publicado por la familia.

"Hoy parte de este mundo dejando un gran legado musical y humano, que permanecerá vivo en cada acorde de cumbia y en cada recuerdo de quienes la amaron y admiraron.

"Agradecemos las muestras de cariño, solidaridad y respeto en este momento tan difícil para su familia, amigos y seguidores. Descansa en paz, Reina de la Cumbia. Siempre vivirás en la música y en nuestra memoria. A nuestros compañeros músicos, los invitamos a sumarse a este último homenaje a su vida, música y legado", agrega el texto.

Su hija, Erika González Orozco, publicó en su cuenta de Facebook una transmisión en vivo del funeral de su madre. Familiares y amigos se despidieron de Nayeli con música, flores y mucho amor.

Mientras, colegas de la artista le rindieron homenajes en las redes sociales, con sentidos mensajes.

"Hoy la música está de luto. Nos despedimos de una gran amiga, compañera y artista: Nayeli, La Reina de la Cumbia. Tu voz, tu alegría y tu pasión por la cumbia dejaron huella en cada escenario y en cada corazón que tocaste", expresó Merenglass

El grupo Aroma expresó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida amiga Nayeli, la Reina de la Cumbia. Una triste noticia que nos llena de dolor, pero también de gratitud por todo lo que nos regaló con su voz, su alegría y su talento. Descansa en paz, amiga. Siempre vivirás en la música y en nuestros corazones."

Por su parte, Alberto Pedraza escribió en Facebook: "Con profundo dolor, nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y seguidores de nuestra querida Nayeli, la reina de la cumbia. Su voz, su talento y su profesión iluminará los escenarios y los corazones de quienes tuvimos el honor de coincidir con ella. Hoy la música está de luto, pero su legado vivirá para siempre en cada recuerdo".