La petición de Erik Menéndez, el menor de los hermanos Menéndez, de recibir libertad bajo fianza fue rechazada, informó su hija Talia Menéndez, quien agregó que su padre adoptivo no tendrá acceso a esta posibilidad por otros tres años.

La decisión de la junta de libertad condicional, revelada por su hija Talia Menéndez y confirmada por varios reporteros de Los Angeles Times, tuvo como prólogo la reducción de sus sentencias, lo que les permitió la posibilidad de libertad condicional en mayo de este año. Dado que eran menores de 26 años cuando cometieron los asesinatos, la nueva sentencia les permitió obtener una libertad anticipada gracias a la ley de delincuentes juveniles de California.

Erik Menendez appeared before the CA board of parole for the first time today, but was denied parole after a nearly 10-hr hearing, w/ @JamesQueallyLAT reporting from Sacramento today https://t.co/wP5tdJcDEw — Salvador Hernandez (@SalHernandez) August 22, 2025

Erik Menéndez, de 54 años, fue el primero de los dos hermanos Menéndez en presentar su caso ante la junta. Su hermano mayor Lyle lo hará este viernes y muchos se preguntan si correrá con la misma mala suerte.

Entre los argumentos que presentaron sus abogados a su favor estuvo:

La defensa de los hermanos Menéndez se ha centrado en su transformación en prisión. Durante sus años encarcelados, Erik y Lyle han demostrado un cambio significativo en su comportamiento. Ambos han obtenido títulos universitarios y han desarrollado programas para el bienestar de otros internos.

Erik, por ejemplo, completó un certificado en Lenguaje de Señas Americano y ha liderado iniciativas para la rehabilitación de presos con problemas de salud mental. Lyle, por su parte, creó programas educativos y un boletín interno para mejorar la comunicación entre los reclusos y las autoridades penitenciarias.

Sin embargo, nada de esto pareció ser suficiente.

Tampoco pareció ayudar que todos los miembros de su familia, con excepción de Milton Andersen, hermano mayor de Kitty Menéndez, han estado a favor de su liberación. Sin embargo, las tías, hermanas, tanto de la madre como de José han abogado por Lyle y Erik Menéndez, algo que tiene gran peso ante las juntas de fianzas.

Cómo fue el proceso

Como los hermanos Menéndez fueron juzgado por separado, cada uno se presenta ante una junta diferente. Ambos lo hacen vía digital desde la Richard J. Donovan Correctional Facility en San Diego.

Los abogados, los familiares y otros testigos también participaron a larga distancia, mediante la aplicación zoom.

Noticia en desarrollo