Minutos después de la maratónica audiencia de libertad condicional de su padre Erik Menéndez, su hija Talia Menéndez recurrió a Instagram con una serie de publicaciones explosivas condenando a la junta de libertad condicional, el sistema penitenciario y la cobertura de los medios.

El recluso de 54 años, quien junto con su hermano Lyle fue condenado por el asesinato en 1989 de sus padres, José y Kitty Menéndez, compareció ante la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California en una sesión muy publicitada que se prolongó durante la mayor parte del día. Las publicaciones de Talia fueron las primeras en revelar que a Erik se le negó la libertad condicional por tres años más.

"¿¡CÓMO ES MI PADRE UNA AMENAZA PARA LA SOCIEDAD!? ¡¿UNA NEGACIÓN DE 3 AÑOS?! ¡¡¡SE DESATARÁ EL INFIERNO!!!!!! ¡UNA MUERTE, RJ DONOVAN!", escribió en un artículo, refiriéndose a la prisión de San Diego donde Erik está recluido.

En otro mensaje, criticó la cobertura mediática del caso de su padre:

¡¡ ...

Talia también denunció malos tratos a su padre mientras se encontraba bajo custodia:

¿Qué les parece si hacen que mi padre permanezca atado a una cama durante días en el hospital, con un dolor insoportable, atado de pies y manos? ¡Esperen a que revele todos los secretos de este desastroso sistema penitenciario!

Afirmó además que los administradores de prisiones se benefician manteniendo encarcelados a reclusos como Erik y Lyle:

¡¡¡ESTAS PRISIONES GANAN MILES DE MILLONES CADA VEZ QUE ALBERGAN A MÁS RECLUSOS!!! ¡¡¡TODO ESTO ES CUESTIÓN DE DINERO!!! ¡¡¡LES PAGAN POR LA PRESENCIA DE LYLE Y ERIK!!!

En su publicación final, Talia enfatizó su interés personal en el caso y se describió como alguien que creció rodeada de las consecuencias del encarcelamiento.

¡Fui una niña que creció entre las paredes de estas puertas cerradas! ¡Conozco la vida que sigue y me aseguraré de que todos sepan lo que realmente sucede en esta prisión! Mi voz será escuchada por millones de personas.

Antecedentes del caso

Los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional en 1996 después de que dos jurados los declararan culpables del asesinato de sus adinerados padres en Beverly Hills. Su defensa argumentó que actuaron por miedo tras años de abuso sexual y emocional, una afirmación que ha seguido generando debate e inspirando documentales, dramatizaciones y campañas que abogan por su liberación.

Este año, los cambios en la ley de California que permiten a los delincuentes juveniles (Erik tenía 18 años y Lyle 21 en ese momento) solicitar la libertad condicional han hecho que sus casos vuelvan a presentarse ante la junta por primera vez en décadas.

¿Qué pasa después?

Si la libertad condicional de Erik Menéndez fue denegada oficialmente por tres años, como afirma su hija, no será elegible para otra audiencia hasta 2028. Sin embargo, se espera que la junta de libertad condicional publique una decisión por escrito en los próximos días, sujeta a revisión por parte del gobernador de California.

Mientras tanto, Talia Menéndez está dando señales de que tiene la intención de movilizar simpatizantes, escribiendo que quiere que su voz "sea escuchada por millones de personas" y pidiendo atención pública sobre lo que ella describe como corrupción dentro del sistema penitenciario.

También convocó a una protesta pacífica mañana viernes a las 12 del mediodía junto a la prisión. A esa hora debería estar en marcha la reunión de su tío Lyle con la junta de libertad condicional.

Aquí está su mensaje completo: