El artista mexicano Gerardo "Jerry" Bazúa salió de Top Chef VIP con fama tanto de explosivo como de sentimental. Para los que lo conocían principalmente como el ex de Paulina Rubio, se reveló como dueño de una voz prodigiosa y emociones intensas. Ahora, fuera del programa de Telemundo, está contando su verdad y no tiene problemas en hablar de todo.

En la competencia culinaria, el artista sinaloense no dudó a la hora de mostrarse vulnerable. En una entrevista con ENSTARZ Latino explicó: "Soy muy sentimental, la verdad. La cocina me enseñó que somos sentimientos, que una sopita caliente también es para el corazón", confesó entre lágrimas. Explicó que en las cocinas del reality no solo aprendió recetas, sino también a mirarse al espejo y descubrir aspectos de su personalidad en las que tiene que trabajar, en referencia a sus enfrentamientos con compañeros y jueces en la contienda.

"En la televisión también dices 'uy, eso no me gusta, no me gusta verme así'. Pero al mismo tiempo aprendes, recapacitas. La cocina psiquiátrica, como yo le decía, nos mostró que todos somos diferentes y que donde uno cojea, otro es más fuerte. Ahí lloré, porque aprendí mucho de los demás", recordó.

Un padre orgulloso

Durante la charla, Bazúa habló con orgullo de sus tres hijos. Mientras sus dos mayores, Gerardo y Sebastián, viven en México, el mayor incluso ya cursando la universidad en Monterrey. Eros, el hijo que tuvo con Paulina Rubio, ha heredado la chispa y carisma de sus famosos padres.

"Eros es una bala, tiene una súper personalidad", afirmó Bazúa, quien asegura que cada uno de sus hijos tiene cualidades únicas.

El cantante destacó que, pese a las diferencias del pasado con sus exparejas, ha logrado mantener un ambiente de respeto y estabilidad. Para él, la clave está en no perder de vista que lo más importante es que los niños crezcan rodeados de amor.

Mientras él apelaba al equilibrio y al amor, Paulina Rubio enfrenta una nueva escalada de tensiones con Nicolás "Colate" Vallejo-Nágera, el padre de Andrea Nicolás, el hijo mayor de La Chica Dorada. Ambos llevan más de una década en disputas legales en torno a la custodia del chico, ahora adolescente. El español ha acusado públicamente a la cantante de incumplir acuerdos y de entorpecer la convivencia con el menor, mientras que Rubio lo señala de intentar obtener beneficios económicos a costa de ella.

En medio de esta tormenta, las declaraciones de Bazúa llaman la atención por el contraste. "Los hijos pagan el pato por las tonterías que uno decide con las parejas. Hay que tratar de que, con problemas o sin problemas, los hijos estén llenos de amor", reflexionó el músico.

Entre la música y la cocina

Si algo dejó claro su paso por Top Chef VIP es que, para Bazúa, la música y la cocina tienen un mismo ingrediente: la pasión. "La música y la cocina son una pareja perfecta. Siempre están juntas. El amor también entra por la boca, como lo dije desde un principio", aseguró.

El sinaloense reveló que cocinar lo hizo más consciente de la importancia de los pequeños detalles, la paciencia y el trabajo en equipo. Del mismo modo que con una canción, en un platillo cada nota, o cada especia, cuenta.

"Lloré de corazón, porque ahí uno se da cuenta de lo humano que es y de lo mucho que puede aprender de los demás", agregó.

Lejos de los escándalos y con la vida personal "guardadita", aunque sí reveló que sigue casado y residenciado en Miami, Bazúa también sigue trabajando en su faceta musical.

En julio lanzó Cómo ves , un tema con mariachi que, asegura, es una invitación al amor. "Es una canción que le dice a ella: cómo ves si unimos nuestras vidas y nos vamos a vivir juntos. Es para toda persona que esté muy enamorada", explicó. Antes de ese sencillo, presentó Quiero saber de ti , una norteña romántica. Ambas producciones, hechas de la mano de su amigo y productor Ulises Emmanuel, confirman que Bazúa se mantiene fiel a la música de corte sentimental.

También tiene un consejo para famosos y no famosos sobre la vida sentimental. "Cuiden lo que tienen, manténganlo. Eso es suyo, es su tesoro", aconsejó el cantante durante la conversación. En tiempos en que la vida privada de los famosos suele ventilarse con crudeza, sus palabras resuenan como una lección de serenidad.

El intérprete de regional mexicano está decidido a mantener sus batallas y victorias importantes lejos del ojo público. Y aunque la vida de Paulina Rubio y Colate siga acaparando titulares de escándalo, las declaraciones de Bazúa ofrecen una mirada distinta: la de un padre que, en sus propias palabras, aprendió a surfear las olas de la vida.