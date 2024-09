Alejandra Guzmán, parece que no ha tenido muy buena suerte en cuestiones del corazón, pues a lo largo de su vida, la famosa rockera hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, ha enfrentado varias decepciones sentimentales, en las que algunas de sus parejas, incluso terminaron involucrados en problemas de tráfico de drogas o vendiendo fotos de ella a los paparazzi.

En una reciente entrevista con una reportera del programa 'Despierta América', Alejandra Guzmán fue cuestionada respecto a ¿Cómo se encuentra en la actualidad sentimentalmente y si tiene pareja? La famosa cantante de éxitos como 'Hacer el amor con otro', respondió de manera tajante y explicó las razones que tiene para "ya no creer en el amor".

"Ya no creo en el amor porque la gente ya no ama, ya nada mas ven qué me pueden quitar. El último fue la peor. Entonces como que ya estoy un poco asustada, así como mi hermano", aseguró Alejandra.

¿Las parejas de 'La Reina de Corazones'?

Farrell Goodman

En 1998, Alejandra Guzmán contrajo matrimonio por primera vez con el empresario Farrell Goodman en una ceremonia secreta que se llevó a cabo en Miami, Sin embargo, la relación llegó a su fin cuando al poco tiempo de estar casados, Goodman fue detenido en un aeropuerto de Alemania por narcotráfico.

Varios medios de prensa afirmaron que intentaba sacar de contrabando 6.000 píldoras para llevar a México, como encargo de un amigo de la cantante. Alejandra declaró que desconocía las operaciones fraudulentas de su esposo y pidió que anularan su matrimonio.

Gerardo Gómez Borbolla

Entre 2002 y 2004 el noviazgo de Gerardo Gómez Borbolla y la estrella de rock, representó uno de los momentos dolorosos por los que ha pasado la artista. Ella quedó embarazada, pero el bebé no se logró por un aborto inesperado, situación que le causó una fuerte depresión. Además, supuestamente el romance terminó cuando ella se enteró que Borbolla fue acusado de clonar tarjetas bancarias y de vender fotos a los paparazzi.

Adrián Tovar

'La Guzmán' tuvo una relación de 10 meses con Adrián Tovar, quien era el doctor que la atendía mientras recibía tratamiento clínico después de haber recibido una sustancia tóxica que le fue inyectada en los glúteos durante un tratamiento estético en un lugar de dudosa reputación.

Pablo Moctezuma

A sus 24 años. Alejandra Guzmán inició una relación con Pablo Moctezuma, con quien tuvo en 1992 a su hija Frida Sofía. Pero tras algunos años juntos, ambos decidieron separarse.

Erik Rubín

Cuando el grupo Timbiriche se encontraba en pleno apogeo, surgieron rumores de que Paulina Rubio se interpuso en la relación que tenían Alejandra Guzmán y Erik Rubín. Otras versiones apuntan a que el cantante terminó con Alejandra y después inició su romance con Paulina.

Ricky Martin

Alejandra Guzmán y Ricky Martin se enamoraron cuando ella apenas comenzaba su carrera musical. Años más tarde, el puertorriqueño reveló que Alejandra ha sido la única mujer que le rompió el corazón.

Luis Miguel

En la biografía no autorizada de Luis Miguel, 'El gran solitario', Claudia de Icaza, autora del libro, asegura que 'Micky' y Alejandra tuvieron un romance a finales de los 80. Incluso se dijo que el cantante conoció a Stephanie Salas, madre de su hija Michelle, durante las visitas que hacía a la casa de los Pinal.

En los últimos años, Alejandra ha sido mucho más discreta con su vida amorosa, pero ha dicho que nunca superó la mala suerte para el romance.