Jaime Maussan, de 71 años y quien es un famoso investigador del fenómeno de los ovni, decidió abrir las puertas de su casa en el Parque Nacional Desierto de los Leones, en la Ciudad de México, y ofrecerla por medio de la plataforma Airbnb para que sus seguidores, o quien así lo desee, pueda pasar una noche en el lugar en el marco de la Semana del Espacio.

La experiencia promete ser una locura para todos los que amen las historias de extraterrestres, pues Maussan es uno de los investigadores más prestigiosos del mundo. Además, con la decisión de invitar a gente ha entrado a un interesante club en el que también están Bad Bunny, Daddy Yankee, Juanes y más.

"Para celebrar la primera noche de la Semana del Espacio he decidido abrir las puertas de mi hogar a 2 afortunados visitantes que estén listos para enfrentar los misterios que se encuentran más allá del alcance de nuestro entendimiento, mientras disfrutan de este lugar que es mi guarida dentro de esta dimensión y en este planeta", se lee en un fragmento de la descripción del anuncio.

La experiencia no tendrá costo alguno para quienes resulten elegidos y quieran conocer más a fondo los secretos que Maussan esconde en algunos de los rincones de su casa de madera y ubicada en medio del bosque.

"En este espacio me conecto con la naturaleza y encuentro inspiración para mirar de cerca el cielo y preguntarme qué hay más allá", continúa la descripción del anuncio.

¿Qué espacios estarán habilitados?

Aunque los ganadores solo podrán disfrutar uno de los dormitorios, eso no quita que puedan recorrer algunas de las habitaciones de la vivienda de dos pisos, lo que incluye la cocina, el comedor, la sala, pero también su observatorio y su búnker, un espacio en el que guarda toda la evidencia sobre los hallazgos extraterrestres.

"Recorrerás el búnker desde donde Maussan ha recopilado valiosas evidencias sobre el espacio y hallazgos extraterrestres que han marcado su carrera como investigador de objetos voladores no identificados, rodeado de la exuberante vegetación de la Reserva Desierto de los Leones y disfrutarás de una comida preparada por el propio experto donde podrás discutir sus teorías con él", se lee en otro de los puntos a destacar del anuncio.

¿A partir de cuándo puedo aplicar?

Para participar en la dinámica es necesario registrarse a partir del 25 septiembre y esperar a ser elegido como el ganador de esta experiencia paranormal en uno de los lugares más fascinantes y originales en la vida de Maussan.

Más latinos que han lanzado sus casas en Airbnb

Además de este famoso ufólogo mexicano, ya en el pasado varios famosos latinos lanzaron sus propiedades en la plataforma Airbnb para que sus seguidores pasen al menos una o más noches en el lugar.

Betty, la Fea

La serie colombiana, que fue todo un éxito en su época y lo sigue siendo, regresó de nuevo a pantalla, lo que ocasionó que se incrementara el interés por la casa de la famosa Betty, en Bogotá, Colombia, lo que provocó que las puertas de su hogar fueran abiertas a través de Airbnb.

"Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más íntima que he hecho hasta ahora para que, quienes han seguido mi historia en las pantallas a lo largo de los años, puedan reservar este espacio tan valioso para mí y mi familia, solo en Airbnb", dijo la actriz Ana María Orozco, caracterizada como Betty hace unos meses.

Christina Aguilera

La cantante de raíces latinas lanzó en la plataforma su famosa casa de Las Vegas para que sus seguidores pudieran disfrutar de su show y de todos los lujos que ofrece la Ciudad del Pecado.

"¡Bienvenidos a Las Vegas! Mi firme creencia en el amor propio y en abrazar tu auténtico yo me llena de emoción al ser la anfitriona de una estadía en la Ciudad del Pecado. Aquí, los fanáticos pueden relajarse y regalarse el merecido cariño durante el fin de semana", se lee en parte de su anuncio que fue lanzado en febrero del 2024.

Feid

Este cantante colombiano, de 32 años, puso a disposición de algunos de sus seguidores el autobús con el que hizo su gira por Estados Unidos ocurrida en mayo del 2024.

"Es un espacio muy 'engalladito' que está lleno de todas mis cosas favoritas, desde bocadillos colombianos hasta videojuegos y manga, para que puedas relajarte y descansar como yo", detalló el Ferxxo.

Juanes

En noviembre del 2023 fue el intérprete colombiano el que abrió las puertas de su casa en Antioquia para que sus fans pudieran conocer su refugio en medio de las montañas.

"Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb", dijo Juanes en su momento.

Bad Bunny

Además del alquiler de propiedades, las estrellas del medio también han ofrecido en Airbnb otros de sus bienes, como sucedió con el Conejo Malo en marzo del 2022 cuando lanzó en alquiler su famoso remolque.

"Estar de gira me ha reconectado con mis fans y la energía que me dan durante cada show en cada ciudad que visitamos es increíble. Espero que al hospedarlos en mi tráiler pueda darles la oportunidad de sentir que están de gira conmigo. Este tráiler (remolque) ha jugado un papel tan importante en el concepto de mi gira y mi último álbum, que quiero compartir esta experiencia única con ellos", publicó.

Daddy Yankee

'The Big Boss' es el que más dadivoso se ha mostrado con sus seguidores, pues él no limitó la reserva a 1 ó 2 huéspedes, sino que Daddy Yankee recibió hasta 6 invitados en la casa que posee en Luquillo, Puerto Rico, y que es simplemente espectacular, pues cuenta con todo su estilo, toque e inspiración.

"Soy el anfitrión del lugar especial al que llamo hogar para dar las gracias a mis fans. Mi casa de la montaña en Luquillo, Puerto Rico, me recuerda todas las cosas que amo de esta hermosa isla y su gente", se lee en un fragmento de la descripción con la que el intérprete de 'Gasolina' promociona su morada.