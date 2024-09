La actriz uruguaya Bárbara Mori, de 46 años, sorprendió en entrevista con las confesiones que hizo sobre una experiencia paranormal que vivió hace un tiempo en una casa que rentó en Los Ángeles, California, junto a un grupo de amigos.

En la conversación, que tuvo con Gaby Meza, la mamá de Sergio Mayer Mori se sinceró sobre el evento que vivió en el lugar, al asegurar que tuvo un inesperado encuentro con Sage, el hijo fallecido del actor Sylvester Stallone.

"Ese día, literal, vi a un hombre muerto viéndome a los ojos", detalló la protagonista de 'Rubí' sobre lo que vivió en la propiedad ubicada sobra el Mulholland Drive.

Narró cómo fue el encuentro

A continuación compartió que todo se produjo cuando sintió una energía inesperada mientras lavaba los trastes en la cocina.

"Rentamos una casa con mi marido y cinco amigos en la calle Mulholland Drive, que es en Los Ángeles. Pasamos la noche, al día siguiente estoy lavando los platos en la cocina, estábamos platicando Fer y yo, de pronto siento atrás de mí, en la entrada de la cocina, una energía", compartió Bárbara Mori, quien todavía tiene más que presente cómo era la figura que vio aquel tétrico día.

"Literal estaba un güey con las manos en los bolsillos, traía jeans, camiseta blanca, perfecto lo vi. Viéndome a los ojos, sin ninguna expresión. Inmediatamente veo a Fer a ver si lo está viendo, no lo estaba viendo, sigue hablando, me volteo otra vez y ya no estaba. Le digo 'Creo que acabo de ver a un muerto', me empiezo a reír y se lo empecé a describir", continuó.

Descubrieron que se trató del hijo de Sylvester Stallone

A pesar de que Fernando Rovzar no sintió, ni vio nada, un amigo de la pareja sí que sintió la presencia de alguien más en el lugar, por lo que decidieron investigar más a fondo y resulta que no se habría tratado de una coincidencia, pues en ese lugar murió Sage, el hijo de Sylvester Stallone, por lo que es altamente probable que su alma siga en el lugar.

"Mi amigo fue a su computadora y pone la dirección de la casa que rentamos en Airbnb y aparece 'Muerte del hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone, por sobredosis o algo así'. Entonces, ahí murió y cuando vi la foto era él, lo vi. Es una historia que es la primera vez que me pasa y me parece fascinante", concluyó sobre aquel suceso que a muchos les hubiera puesto los pelos de punta, pero ella lo disfrutó.

¿Cuándo y de qué murió Sage Stallone?

El actor Sage Stallone, quien era hijo de Sylvester Stallone y Sasha Czack, murió el 13 de julio de 2012 al interior de su casa en Studio City.

El también guionista, quien tenía 36 años, fue hallado muerto en su domicilio cuatro días después de que se dejaran de tener noticias suyas.

Aunque en el lugar fueron halladas botellas vacías de medicamentos, la autopsia arrojó que su muerte no se produjo por una sobredosis o por una ingesta desmedida de medicina, sino por una enfermedad de las arterias coronarias causada por la aterosclerosis.

De acuerdo al Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre, aterosclerosis "es una afección frecuente que aparece cuando una sustancia pegajosa llamada placa se acumula en el interior de las arterias . Las enfermedades relacionadas con la aterosclerosis son la principal causa de muerte en los Estados Unidos."