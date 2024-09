El artista puertorriqueño Bad Bunny ha alzado su voz en las últimas semanas sobre la política en Puerto Rico a propósito de las venideras votaciones en la isla del próximo 5 de noviembre, pero lo que dijo este martes se convirtió en un ataque directo hacia el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Una publicación en redes sociales confirmó la posición política que Bad Bunny había asumido previamente en sus últimos días, con críticas al PNP durante su participación en un podcast donde hasta lloró hablando de Puerto Rico y días más tarde con el lanzamiento de 'La Velita', un tema con fuerte señalamiento a la situación actual del Estado Asociado.

Ahora, en su cuenta de X (Twitter), Benito Antonio Martínez Ocasio reveló que pagó tres publicidades rotativas en un sector de la isla donde recuerda que votar por el PNP no resolverá los problemas que enfrenta Puerto Rico.

"ANUNCIO PAGADO POR BENITO ANTONIO MARTÍNEZ OCASIO... UN PUERTORRIQUEÑO QUE SÍ AMA A PUERTO RICO", es el texto que acompaña la publicación junto a tres imágenes.

En la primera considera que "Votar por el Partido Nuevo Progresista es votar por la corrupción", mientras que otra de ellas se refiere a que "Quien vote por el PNP no ama a Puerto Rico".

La última es quizás la que mayor ruido causó al afirmar que "Votar por PNP es votar por LUMA", haciendo referencia a la compañía Luma Energy y su contrato con el gobierno para llevar la infraestructura y el desarrollo de la electricidad de la localidad que ha sido fuertemente criticado por todos los habitantes.

Los comentarios de Benito sobre el partido que actualmente gobierna Puerto Rico los desarrolló recientemente en una entrevista para el Podcast 'El Tony Pregunta' dónde rompió en llanto recordando los duros momentos que han pasado él, sus seguidores y quienes hacen vida en la Perla del Caribe.

"El gobierno trabaja para joder y aún así tu ves a gente que sigue votando por los mismos (...) Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros. Son nuestros empleados, son empleados del pueblo. Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado", añadió.