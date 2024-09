Si hay alguien ocupado en Hollywood en este momento, es sin duda Lady Gaga.

Luego de su aparición en el 'Festival Internacional de Cine de Venecia' para el estreno de su película 'Joker: Folie à Deux', la actriz y cantante estadounidense comenzó una gira promocional para este nuevo proyecto. En esta entrega, la 'mother monster' interpreta a Harley Quinn, uno de los personajes más icónicos del universo de DC Comics.

En la película, Harley Quinn es una de las pacientes del 'Manicomio Arkham' que, eventualmente, se enamora del 'Joker', personaje que vuelve a ser interpretado por Joaquin Phoenix. La esperada secuela sigue explorando la compleja y oscura relación entre ambos personajes.

En la última semana vimos a Gaga regalar palomitas en una sala de cine en Los Ángeles donde se proyectaba de forma especial la secuela de 'Joker'. En dicha ocasión la artista lució un look extravagante que nos recordó a sus inicios. La película llegará finalmente a cine este próximo 4 de octubre.

@sinreservas620 #entérate | Lady Gaga sorprendió a los asistentes de una sala de cine en Los Ángeles, al repartir palomitas durante una proyección especial, previa al estreno de ‘Joker 2’, película en la que participa. ♬ sonido original - Panorama sin reservas

En una de las muchas entrevistas durante la promoción, el reportero Luis Sandoval para Despierta América le preguntó a Gaga si le gustaría colaborar con algún artista latino, a lo que ella respondió que sí, mencionando además que era una gran fan de Bad Bunny. Ante este comentario, Sandoval le preguntó si le gustaría trabajar directamente junto a él. Entre risas Gaga dijo que sí, dejando todo en manos del puertorriqueño.

"Si él quiere, por supuesto que sí. Me encantaría", expresó la artista.

Seguido a estas declaraciones, Gaga aprovechó para mencionar a Rosalía, diciendo que considera que la española es una gran artista.

Gaga y los latinos

Aunque los astros se alinearan y finalmente obtuviéramos una colaboración entre Bad Bunny o Rosalía junto a Lady Gaga, esta no sería la primera colaboración con artistas latinos de la estadounidense.

Gaga ya habría colaborado junto a la artista venezolana Arca en le remix de su éxito 'Rain On Me', además de colaborar junto a la drag queen brasileña Pabllo Vittar en el remix 'Fun Tonight', ambas canciones dentro del álbum 'Dawn of Chromatica'.

Lady Gaga y Bad Bunny: tan cerca y tan lejos

Aunque hoy en día muchos sueñan con una colaboración entre una de las máximas figuras del género urbano y la icónica estrella pop que redefinió la industria con su debut, hace algunos años estuvieron a punto de trabajar juntos, pero no en el ámbito musical, sino en el cine.

Después del éxito arrollador de 'Nace una estrella' ('A Star is Born'), donde Lady Gaga no solo demostró su talento actoral, sino que también fue nominada al Oscar a Mejor Actriz, comenzaron a llegarle numerosas ofertas para proyectos en el cine.

Uno de los más interesados en incluirla en su elenco fue el director David Leitch, quien quería que Gaga formara parte del reparto de Bullet Train, un thriller de acción cargado de estrellas como Brad Pitt, Joey King, Logan Lerman y el puertorriqueño Bad Bunny.

Sin embargo, aunque todo parecía indicar que Gaga estaría en el filme, finalmente optó por priorizar su participación en 'La Casa Gucci' ('House of Gucci'), donde interpretó a la infame Patrizia Reggiani, un papel que le valió más reconocimiento y atención en su carrera cinematográfica.

Además, Lady Gaga y Bad Bunny coincidieron en otra ocasión notable cuando ambos asistieron como invitados al icónico programa Saturday Night Live. En esa oportunidad, Gaga presentó la primera actuación musical de Bad Bunny en el show, dejando a los fans de ambos artistas esperando ansiosamente una futura colaboración en cualquier formato.

Por su parte, la española Rosalía ya ha colaborado con el puertorriqueño Bad Bunny en 'La noche de anoche', además de declararse gran fan de la venezolana Arca. Por le momento, la artista se prepara para lanzar su nuevo sencillo 'Omega' junto a Ralphie Choo este próximo 25 de septiembre que generó un sinfín de teorías en internet y tema que marcaría su regreso a la música luego de una prolongada pausa.

Esperamos que las declaraciones de Gaga lleguen tanto a Bad Bunny como a Rosalía y que pronto sorprendan a los fans con una innovadora colaboración.